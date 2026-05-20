Prima pagină » Știri externe » Moldova și FMI au ajuns la un acord tehnic pentru un nou program de cooperare pe trei ani

Moldova și FMI au ajuns la un acord tehnic pentru un nou program de cooperare pe trei ani

După ce a ratat o tranșă de 170 de milioane de dolari și a lăsat să expire un program anterior, Republica Moldova a restabilit dialogul cu FMI. Acordul tehnic anunțat miercuri deschide calea unui nou program de cooperare pe trei ani.
Moldova și FMI au ajuns la un acord tehnic pentru un nou program de cooperare pe trei ani
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Luiza Moldovan
20 mai 2026, 17:50, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Guvernul de la Chișinău și experții Fondului Monetar Internațional au convenit asupra direcției economice a țării și a reformelor prioritare, după două săptămâni de negocieri, potrivit tvrmoldova.md.

Economiștii avertizează însă că acordul nu înseamnă bani imediați în buzunarele cetățenilor.

Premierul Alexandru Munteanu a anunțat miercuri că Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional au încheiat un acord tehnic – numit în vocabularul FMI staff level agreement – care deschide calea unui nou program de cooperare pentru următorii trei ani.

„Au fost depășite unele neconcordanțe tehnice”

„În ceea ce privește direcția economică a țării, au fost depășite unele neconcordanțe tehnice și există o înțelegere comună privind reformele, ritmul și prioritățile următoarei perioade”, a declarat premierul Munteanu.

El a subliniat că acest tip de acord „nu mai e doar o formalitate automată, ci rezultatul unui efort considerabil”.

Misiunea FMI s-a aflat la Chișinău în perioada 7-20 mai, iar negocierile au vizat reformele economice prioritare și ritmul de implementare al acestora.

Reducerea deficitului bugetar, principala miză

Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a explicat că una dintre înțelegerile centrale ale acordului privește reducerea treptată a deficitului bugetar, cu impact cât mai redus asupra bugetului și cetățenilor.

„Chiar dacă vom avea anumite creșteri suplimentare în acest an, nu este nimic ce nu poate fi gestionat și nu este nimic ce nu s-ar redresa în următoarele câteva trimestre”, a declarat ministrul.

„O reparație de credibilitate”, spun economiștii

Experții economici temperează însă entuziasmul oficial. Potrivit economistului Marin Gospodarenco, acordul reprezintă în primul rând o restabilire a credibilității externe a Republicii Moldova, după o perioadă dificilă în care țara a ratat o tranșă de aproximativ 170 de milioane de dolari, iar programul anterior a expirat.

„Acordul este important pentru imaginea externă a țării. Trebuie spus cinstit: asta nu înseamnă bani imediat în buget, nu înseamnă creștere de salarii, nu înseamnă investiții publice noi, de mâine”, a avertizat Gospodarenco.

Pasul următor: aprobarea Consiliului de Directori

Acordul tehnic nu este încă definitiv. El urmează să fie examinat și aprobat de Consiliul de Directori al FMI – un pas esențial pentru ca programul să intre efectiv în vigoare.

Autoritățile de la Chișinău susțin că noul program va contribui la menținerea echilibrului economic într-un context regional dificil, marcat de efectele războiului din Ucraina, inflație ridicată și presiuni asupra sectorului energetic.

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
A fost căsătorită cu Timofte, s-a iubit cu Cristea, acum face afaceri în SUA: „Vorbim despre miliardari din toate colțurile lumii”
GSP.ro
Este USR o creație a Securității? Istoricul Marius Oprea readuce în spațiul public o temă mai veche: Dacian Cioloș, unul dintre fondatori, a supravegheat casa Doina Cornea
Gandul
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Nicușor Dan convoacă de urgență parlamentarii la Cotroceni. Sondaj: ce variante credeți că ar fi potrivite pentru formarea unui nou guvern?
Libertatea
ANAF schimbă regulile pentru venituri. Ce obligație dispare pentru români din 2026?
CSID
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea” costa între 500 și 1.000 de lei
Promotor
EXCLUSIV: Reformele și proiectele din PNRR rămân sub supraveghere până la 5 ani după ultima plată. Bruxelles-ul poate face controale, verificări și audituri
Economedia