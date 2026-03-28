Pakistanul va găzdui discuții cu Arabia Saudită, Turcia și Egipt privind situația din Orientul Mijlociu

Miniștrii de externe ai celor patru țări vor purta, începând de duminică, „discuții aprofundate pe o serie de teme, inclusiv eforturile de a reduce tensiunile din regiune”. Discuțiile ar urma să dureze două zile, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului de Externe al Pakistanului.

Cele patru țări au încercat să se implice în medierea unor negocieri dintre Washington și Teheran, în urma războiului declanșat de SUA și Iran în 28 februarie.

Ministrul de externe turc, Hakan Fidan, a declarat că discuțiile de duminică din Pakistan vor urmări stabilirea unui mecanism menit să reducă tensiunile.

„Vom discuta despre direcția în care se îndreaptă negocierile în acest război, despre modul în care aceste patru țări evaluează situația și despre ce se poate face”, a declarat el pentru postul de televiziune A Haber vineri seara, potrivit Reuters.

Informația vine în contextul în care recent, președintele american Donald Trump a afirmat că discuțiile dintre SUA și Iran decurg „foarte bine”. Pe de altă parte, Teheranul neagă că ar fi avut loc astfel de discuții cu Washingtonul.

Pakistan joacă, momentan, rolul de mediator între cele două părți, oferindu-se chiar să găzduiască negocierile. În plus, Washingtonul a transmis, prin intermediul Pakistanului, o propunere de încetare a războiului către Teheran. Iranul a analizat propunerea SUA în 15 puncte, iar un oficial a respins-o ca fiind „unilaterală și nedreaptă”.