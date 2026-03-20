Rusia ar putea trimite nave de război pentru a escorta flota fantomă

Rusia ia în considerare posibilitatea de a-și escorta navele din flota fantomă cu nave de război, a declarat, joi, un înalt consilier al Kremlinului, pe fondul unei atenții sporite din partea Occidentului asupra rețelei clandestine de nave a Moscovei, utilizată pentru a evita sancțiunile.
Rusia ar putea trimite nave de război pentru a escorta flota fantomă
Sursa foto: Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
20 mart. 2026, 05:39, Știri externe

Nikolai Patrushev a făcut aceste declarații într-un interviu acordat presei de stat ruse, susținând că activitatea maritimă a Rusiei se confruntă cu amenințări tot mai mari, relatează The Kyiv Independent.

El a făcut un comentariu similar în februarie, când a ridicat, de asemenea, posibilitatea utilizării escortei navale pentru navele legate de Rusia.

„A fost lansată cu adevărat o campanie fără precedent împotriva flotei care transportă mărfuri din porturile rusești… Unele țări pur și simplu s-au lăsat purtate de val în vânătoarea lor de tancuri, nave de marfă în vrac și nave container”, a spus Patrushev.

El a indicat ceea ce a descris ca fiind un atac recent asupra unui tanc rus de gaz natural lichefiat.

„Atacul asupra petrolierului rus de GNL Arctic Metagas în Marea Mediterană a fost un incident cu adevărat scandalos, pe care îl considerăm un act de terorism internațional”, a spus el.

Patrushev a afirmat că „riscul amenințărilor teroriste și de sabotaj împotriva navelor cu destinația porturile rusești rămâne ridicat”, adăugând că autoritățile „au elaborat și pun în aplicare un set cuprinzător de măsuri pentru a asigura securitatea navigației”.

Aceste măsuri, a spus el, ar putea include protecții suplimentare la bord și o potențială implicare militară.

„Se explorează posibilitatea de a solicita echipelor mobile de pompieri să escorteze navele sub pavilion rusesc prin intermediul căpitanilor de port. De asemenea, se ia în considerare în prezent instalarea de echipamente speciale de protecție la bordul navelor. Se iau în considerare măsuri pentru escortarea flotelor comerciale de către nave militare”, a spus Patrushev.

