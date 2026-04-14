Prima pagină » Știri externe » Kremlinul salută deschiderea lui Peter Magyar pentru un „dialog pragmatic” cu Rusia

Kremlinul salută deschiderea lui Peter Magyar pentru un „dialog pragmatic” cu Rusia

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a salutat marți poziția lui Peter Magyar, premierul ales al Ungariei, privind poziționarea față de Rusia, subliniind în același timp că Moscova își va adapta poziția în funcție de acțiunile noului guvern de la Budapesta.
Kremlinul salută deschiderea lui Peter Magyar pentru un „dialog pragmatic” cu Rusia
Foto: Mediafax Foto
Radu Mocanu
14 apr. 2026, 14:40, Știri externe

Dmitri Peskov a anunțat  că autoritățile de la Moscova sunt pregătite pentru discuții cu noua conducere ungară și apreciază semnalele de deschidere venite din partea lui Peter Magyar.

„Deocamdată, putem constata cu satisfacție, din câte înțelegem, disponibilitatea lui Peter Magyar de a se angaja într-un dialog pragmatic. În acest caz, există o disponibilitate reciprocă din partea noastră și vom proceda apoi să ne ghidăm după pașii specifici făcuți de noul guvern maghiar”, a afirmat marți oficialul rus, citat de Reuters

Rusia colaborează în mai mult domenii cu Ungaria, inclusiv în domeniul energetic, furnizând petrol și gaze. În plus,  Viktor Orban s-a remarcat prin poziții favorabile Moscovei, criticând regimul sancțiunilor Uniunii Europene împotriva Rusiei și blocând unele inițiative de sprijin pentru Ucraina, precum împrumutul de 90 de miliarde de euro. 

În cadrul campaniei electorale, Peter Magyar a adoptat un discurs pro Uniunea Europeană și pro NATO, acesta a recunoscut necesitatea menținerii dialogului cu Rusia și a continuării, cel puțin temporar, a importurilor de energie, în paralel cu posibile planuri de diversificare. 

Recomandarea video

Sondaj G4Media: Crezi că ar trebui ca Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică să ajungă la un acord pentru sărbătorirea Paștelui la aceeași dată?
G4Media
Familia lui Mircea Lucescu, scrisoare deschisă după dispariția marelui antrenor: ”Am simțit ceva ce nu credeam posibil”
Gandul
Cum s-a produs accidentul de Paște din Snagov. Ce greșeală fatală a comis Mihai, șoferul BMW-ului
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
De ce România și Ucraina nu doresc să părăsească OCEMN, o organizație regională din care face parte și Rusia
Libertatea
Veste URIAȘĂ pentru pensionarii din România, după Paște. Anunţ oficial de la Casa Naţională de Pensii
CSID
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un gest nebunesc în trafic
Promotor