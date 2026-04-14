Kremlinul salută deschiderea lui Peter Magyar pentru un „dialog pragmatic” cu Rusia

Dmitri Peskov a anunțat că autoritățile de la Moscova sunt pregătite pentru discuții cu noua conducere ungară și apreciază semnalele de deschidere venite din partea lui Peter Magyar.

„Deocamdată, putem constata cu satisfacție, din câte înțelegem, disponibilitatea lui Peter Magyar de a se angaja într-un dialog pragmatic. În acest caz, există o disponibilitate reciprocă din partea noastră și vom proceda apoi să ne ghidăm după pașii specifici făcuți de noul guvern maghiar”, a afirmat marți oficialul rus, citat de Reuters.

Rusia colaborează în mai mult domenii cu Ungaria, inclusiv în domeniul energetic, furnizând petrol și gaze. În plus, Viktor Orban s-a remarcat prin poziții favorabile Moscovei, criticând regimul sancțiunilor Uniunii Europene împotriva Rusiei și blocând unele inițiative de sprijin pentru Ucraina, precum împrumutul de 90 de miliarde de euro.

În cadrul campaniei electorale, Peter Magyar a adoptat un discurs pro Uniunea Europeană și pro NATO, acesta a recunoscut necesitatea menținerii dialogului cu Rusia și a continuării, cel puțin temporar, a importurilor de energie, în paralel cu posibile planuri de diversificare.