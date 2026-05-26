Prima pagină » Știri externe » Rubio spune că SUA sunt „gata” să medieze procesul de pace. Kremlinul își intensifică amenințările

Rubio spune că SUA sunt „gata” să medieze procesul de pace. Kremlinul își intensifică amenințările

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat marți că Washingtonul rămâne dispus să medieze conflictul dintre Rusia și Ucraina, după ce Moscova a amenințat cu noi atacuri asupra Kievului.
Rubio spune că SUA sunt „gata” să medieze procesul de pace. Kremlinul își intensifică amenințările
Sursa foto: Hepta
Daiana Rob
26 mai 2026, 09:59, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Avertismentul Rusiei, care include un apel adresat diplomaților străini să părăsească capitala ucraineană, marchează o nouă escaladare a conflictului care durează de peste patru ani, Moscova anunțând atacuri „sistematice” asupra Kievului, inclusiv asupra „centrelor de decizie”, transmite AFP, citată de Euronews. 

„De fiecare dată când vedem aceste atacuri de amploare din partea uneia sau a alteia dintre părți, ne reamintim de ce acesta este un război teribil, care durează acum mai mult decât cel de-al Doilea Război Mondial, și care trebuie să ia sfârșit”, a declarat Rubio reporterilor în timpul unei vizite oficiale în India.

Reamintim că, în noaptea de sâmbătă spre duminică, Rusia a lovit Ucraina prin lansarea unor rachete sonice, Oreșnik. Declarația lui Rubio vine pe fondul ultimului atac dur asupra Kievului, dar și după o convorbire telefonică cu Lavrov, ministrul rus de Externe.

Rubio a precizat că SUA sunt gata să facă „tot ce le stă în putință” pentru a contribui la „facilitarea încheierii acestui război” și a mai precizat că Statele Unite speră că, „la un moment dat se va ivi ocazia potrivită”.

Lavrov l-a îndemnat pe Rubio să evacueze diplomații americani din Kiev

Lavrov i-a transmis avertismentul lui Rubio într-o convorbire telefonică luni, îndemnându-l să evacueze diplomații americani, a declarat Ministerul de Externe al Rusiei.

Întrebat despre acest lucru, Rubio a declarat marți reporterilor că Rusia „a trimis o notificare tuturor ambasadelor”, nu doar misiunii diplomatice a SUA.

Rusia le ceruse deja cetățenilor străini și diplomaților să părăsească Kievul la începutul acestei luni, când a amenințat cu lovituri masive asupra centrului orașului în cazul în care Ucraina ar fi perturbat o paradă militară pe Piața Roșie din Moscova.

Misiunile diplomatice occidentale din oraș au respins ambele avertismente.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Franței a declarat luni: „Suntem obișnuiți cu amenințările lui Putin. Evacuarea este exclusă.”

Ucraina a clasificat amenințările Rusiei drept „retorici”

„Le spunem acum partenerilor noștri că nu trebuie să cedeze în fața acestui șantaj din partea Rusiei”, a declarat ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha.

Discuțiile conduse de SUA privind încetarea ostilităților au intrat în impas în ultimele luni din cauza conflictului din Iran.

Recomandarea video

Sondaj INSCOP: Nicușor Dan ar supraviețui la o diferență strânsă unui referendum de demitere din funcție
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
Cel mai bătrân pedofil din închisorile românești, în stare gravă. Bărbatul de aproape 80 de ani, coleg de cameră cu „Monstrul de la Caracal”, a fost dus de urgență la spital. Ce s-a întâmplat
Gandul
Data exactă când ajunge România sub domul de căldură care a făcut ravagii în vestul Europei
Cancan
FOTO. „Cel mai intim album” cu fotografii al iubitei lui Lamine Yamal
Prosport
Mafia duty-free-urilor din Aeroportul Otopeni: Ce s-a ales de dosarele șmecherilor care cereau șpăgi de până la 22 de milioane de euro pentru spațiile comerciale
Libertatea
Lista completă. Care fructe trebuie ținute în frigider și care la temperatura camerei
CSID
S-a lansat prima electrică Ferrari: 1.050 CP și accelerație 0-100 km/h în 2,5 secunde
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia