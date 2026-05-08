Kremlinul a retras acreditările presei străine pentru parada de Ziua Victoriei de la Moscova

Kremlinul a retras în ultimul moment acreditările mai multor jurnaliști din presa străină care urmau să participe la parada de Ziua Victoriei, organizată la Moscova.

Potrivit publicației germane Der Spiegel, decizia a fost comunicată telefonic instituțiilor media care primiseră deja aprobarea pentru a transmite de la evenimentul mult așteptat.

Conform sursei citate, publicația Der Spiegel a fost informată de Kremlin că acreditarea acordată pentru paradă a fost revocată. De asemenea, au fost contactate și alte instituții media internaționale, printre care ARD, ZDF, Sky, AFP, dar și televiziunile italiene și japoneze Rai și NHK, care au primit același răspuns.

Un oficial al Kremlinului a explicat pentru Der Spiegel că „formatul transmisiunii paradei a fost modificat din cauza situației. Prin urmare, mass-media străină care primise deja acreditarea nu va mai fi admisă.”