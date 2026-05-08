Kremlinul a retras acreditările presei străine pentru parada de Ziua Victoriei de la Moscova

Kremlinul a retras în ultimul moment acreditările mai multor jurnaliști și instituții media străine pentru parada de Ziua Victoriei de la Moscova.
Nițu Maria
08 mai 2026, 15:37, Știri externe
Kremlinul a retras în ultimul moment acreditările mai multor jurnaliști din presa străină care urmau să participe la parada de Ziua Victoriei, organizată la Moscova.

Potrivit publicației germane Der Spiegel, decizia a fost comunicată telefonic instituțiilor media care primiseră deja aprobarea pentru a transmite de la evenimentul mult așteptat.

Conform sursei citate, publicația Der Spiegel a fost informată de Kremlin că acreditarea acordată pentru paradă a fost revocată. De asemenea, au fost contactate și alte instituții media internaționale, printre care ARD, ZDF, Sky, AFP, dar și televiziunile italiene și japoneze Rai și NHK, care au primit același răspuns.

Un oficial al Kremlinului a explicat pentru Der Spiegel că „formatul transmisiunii paradei a fost modificat din cauza situației. Prin urmare, mass-media străină care primise deja acreditarea nu va mai fi admisă.”

Nu au fost oferite alte explicații privind anularea acreditărilor. Alte instituții media străine au primit mesajul că „vor fi admise doar instituțiile media rusești.”

Der Spiegel notează că este pentru prima dată în istoria paradei de 9 Mai când presa străină primește inițial acreditarea oficială din partea Kremlinului, iar ulterior aceasta este retrasă înainte de eveniment.

