Prima pagină » Știrile zilei » Premierul slovac Robert Fico va participa la parada de Ziua Victoriei de la Moscova

Premierul slovac Robert Fico va participa la parada de Ziua Victoriei de la Moscova

Premierul Slovaciei, Robert Fico, va participa din nou la parada de 9 Mai de la Moscova. Acesta se numără printre puținii lideri internaționali care vor participa la eveniment, marcând continuitatea colaborării cu Rusia.
Premierul slovac Robert Fico va participa la parada de Ziua Victoriei de la Moscova
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
03 mai 2026, 14:40, Știri externe

Șeful guvernului de la Bratislava va participa la eveniment, a anunțat presa de stat din Rusia, citată de Reuters. Fico este considerat cel mai apropiat lider european de Rusia, mai ales după ce Viktor Orban a fost învins în alegerile parlamentare din Ungaria.  

Atât Slovacia, cât și Ungaria au continuat să mențină importurile de gaz rusesc, în ciuda eforturilor Uniunii Europene de a reduce dependența energetică de Moscova. De asemenea, cele două state au blocat continuu eforturile blocului comunitar de a sprijini Ucraina în fața agresiunii ruse. 

Fico a atras anterior critici după ce a vizitat Rusia în 2024 și s-a întâlnit la Kremlin cu președintele Vladimir Putin. Gestul a fost condamnat atât de opoziția slovacă, cât și de oficiali de la Bruxelles. 

Parada de Ziua Victoriei reprezintă un moment central pentru Moscova, marcând victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei în cel de-al Doilea Război Mondial. 

Cu toate acesta, Kremlinul a anunțat că ediția din acest an va fi una restrânsă, fără demonstrațiile ample de tehnică militară din anii anteriori. 

„Cadeții școlilor militare și o coloană de echipament militar nu vor participa la parada militară din acest an din cauza situației operaționale actuale”, a transmis săptămâna aceasta ministerul rus al Apărării. 

Recomandarea video

Crezi că actuala criză politică va avea consecințe economice? Răspunde la sondaj
G4Media
Imaginile zilei. Un nor gigantic, în formă de tub, a apărut deasupra unei plaje din Brazilia. Care este explicația
Gandul
Cum arată bărbatul din staff-ul lui Ilie Bolojan, devenit viral pe TikTok? A atras toate privirile
Cancan
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport
Cum a ajuns Europa un „vasal economic” al Statelor Unite: regulile stricte și birocrația care au vulnerabilizat companiile europene
Libertatea
Fructul care îți curăță colonul. E delicios și îl găsești în orice supermarket
CSID
Primii roboți de poliție umanoizi au ieșit să patruleze pe străzile din China. Reacția oamenilor când i-au văzut
Promotor