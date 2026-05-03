Premierul slovac Robert Fico va participa la parada de Ziua Victoriei de la Moscova

Șeful guvernului de la Bratislava va participa la eveniment, a anunțat presa de stat din Rusia, citată de Reuters. Fico este considerat cel mai apropiat lider european de Rusia, mai ales după ce Viktor Orban a fost învins în alegerile parlamentare din Ungaria.

Atât Slovacia, cât și Ungaria au continuat să mențină importurile de gaz rusesc, în ciuda eforturilor Uniunii Europene de a reduce dependența energetică de Moscova. De asemenea, cele două state au blocat continuu eforturile blocului comunitar de a sprijini Ucraina în fața agresiunii ruse.

Fico a atras anterior critici după ce a vizitat Rusia în 2024 și s-a întâlnit la Kremlin cu președintele Vladimir Putin. Gestul a fost condamnat atât de opoziția slovacă, cât și de oficiali de la Bruxelles.

Parada de Ziua Victoriei reprezintă un moment central pentru Moscova, marcând victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei în cel de-al Doilea Război Mondial.

Cu toate acesta, Kremlinul a anunțat că ediția din acest an va fi una restrânsă, fără demonstrațiile ample de tehnică militară din anii anteriori.

„Cadeții școlilor militare și o coloană de echipament militar nu vor participa la parada militară din acest an din cauza situației operaționale actuale”, a transmis săptămâna aceasta ministerul rus al Apărării.