Rusia anulează defilarea echipamentelor militare la parada de 9 mai, din cauza Războiului din Ucraina

Guvernul Rusiei a anunțat că parada militară din acest an, organizată pe 9 mai, cu prilejul victoriei împotriva Germaniei Naziste, nu va include tehnică militară din cauza situației cauzate de Războiul din Ucraina.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
29 apr. 2026, 10:35, Știri externe

Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării de la Moscova. „Cadeții școlilor militare și o coloană de echipament militar nu vor participa la parada militară din acest an din cauza situației operaționale actuale”, transmite ministerul rus, printr-un mesaj publicat pe Telegram, citat de AFP

Cu toate acestea autoritățile au anunțat că la defilare vor participa membri ai tuturor categoriilor de forțe armate. În plus, în cadrul evenimentului vor fi difuzate imagini cu operațiuni rusești din Războiul din Ucraina. 

„Membri instituțiilor de învățământ militar superior din toate serviciile și ramurile separate ale Forțelor Armate ale Federației Ruse vor defila în coloana paradei. Transmisiunea paradei va prezenta imagini cu militarii Forțelor Armate din toate serviciile și ramurile Forțelor Armate îndeplinind misiuni în zona de operațiuni militare speciale”, se mai arată în comunicatul ministerului. 

Programul va cuprinde și un spectacol aviatic. „Un spectacol aeriană va prezenta aeronave pilotate de echipe de acrobație deasupra Pieței Roșii. Avioane Su-25 vor picta cerul Moscovei în culorile drapelului rusesc la sfârșitul paradei”, mai spune ministerul. 

Evenimentul de 9 mai marchează capitularea Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial și este folosit de autoritățile ruse ca prilej pentru o demonstrație de forță.

La evenimentul de anul trecut au participat aproximativ 11.000 de soldați, precum și echipamente precum tancuri T-90, rachete Iskander, drone și sistemul balistic intercontinental Yars. De asemenea, au participat și lider internaționali precum președintele Chinei, Xi Jinping.  

Recomandarea video

INVESTIGAȚIE | O firmă din holdingul Nordis a proiectat vila lui Sorin Grindeanu din Dumbrăvița
G4Media
Lovitură de teatru în cazul bărbatului care și-a omorât tatăl cu peste 200 de lovituri de cuțit. Ucigașul a fost eliberat imediat
Gandul
Valentina nu e singura victimă. Medicul care a operat-o pe femeia din Vâlcea, dat în judecată de mai multe paciente
Cancan
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport
CSM decretează că inteligența artificială „nu este și nu ar trebui folosită” de judecători la motivarea sentințelor. Ce este aplicația TEXT, implementată de același for în instanțele din România
Libertatea
Tocana răzeșească, după rețeta lui Radu Anton Roman. Rețeta veche care e absolut delicioasă! Ingredientele de care ai nevoie
CSID
Top 5 cele mai ieftine SUV-uri revândute de BT Leasing. Dacia Duster și Ford EcoSport ce costă puțin peste 8.000 de euro
Promotor