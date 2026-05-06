Scut antiaerian în jurul Moscovei înainte de parada din 9 mai

În jurul Moscovei au fost instalate aproximativ 43 de turnuri de apărare antiaeriană, care formează un nou inel de protecție, menit să contracareze atacurile cu drone cu rază lungă de acțiune, potrivit unei relatări Kyiv Post, bazată pe imagini din satelit și informații din presa internațională.

Luni dimineață, o dronă ucraineană a lovit un bloc rezidențial de lux din vestul Moscovei, aflat la doar câțiva kilometri de centrul capitalei ruse. Primarul Serghei Sobianin a confirmat incidentul, iar imaginile distribuite online au arătat fațade distruse și resturi împrăștiate pe stradă.

Paradă fără tancuri

Temerile privind securitatea cresc odată cu apropierea paradei militare din 9 mai, care are loc în Piața Roșie cu ocazia Zilei Victoriei, sărbătoarea anuală prin care Rusia comemorează victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial. Evenimentul este unul dintre cele mai importante momente politice și simbolice pentru Kremlin.

Pentru prima dată în aproape două decenii, parada nu va include coloane de tehnică militară grea, precum tancuri sau lansatoare de rachete. Ministerul rus al Apărării a invocat „situația operațională actuală”.

Piața Roșie, sub protecție sporită

Volodimir Zelenski a ironizat decizia Moscovei și a declarat că Rusia „nu își mai poate permite prezența armelor” la paradă, sugerând că dronele Kievului ar putea viza inclusiv evenimentul din Piața Roșie.

„Nu va exista tehnică militară la această paradă”, a spus Zelenski, adăugând că Rusia „nu mai este la fel de puternică precum înainte”.

Adjunctul șefului Comisiei de Apărare din Duma de Stat, camera inferioară a Parlamentului rus, Alexei Juravliov, a descris parada drept un „eveniment periculos”, avertizând asupra posibilității unor atacuri cu „roiuri de drone” ucrainene.

Internet restricționat

Autoritățile ruse au introdus măsuri fără precedent înaintea paradei. Internetul mobil a fost restricționat sau chiar întrerupt temporar în Moscova și Sankt Petersburg, din cauza temerilor că dronele ar putea utiliza rețelele celulare pentru navigație. Interdicțiile au afectat aplicațiile de taxi, mesagerie și banking.

Rețea antiaeriană extinsă în jurul capitalei

În paralel, mai multe relatări arată că sute de sisteme antiaeriene au fost relocate spre capitală. Unele poziții defensive noi au fost construite pe foste amplasamente sovietice ale sistemului S-25 Berkut, un sistem de rachete antiaeriene creat în perioada sovietică pentru apărarea Moscovei în timpul Războiului Rece.

Investigații bazate pe imagini satelitare și date din surse deschise analizate online arată că Rusia a construit peste 50 de noi poziții pentru sisteme de rachete sol-aer după ce dronele ucrainene au ajuns pentru prima dată la Moscova, în 2023. Noile amplasamente includ sisteme Pantsir-S1, S-300 și S-400, sisteme rusești de apărare antiaeriană folosite pentru interceptarea dronelor, avioanelor și rachetelor, instalate inclusiv pe acoperișuri și în apropierea infrastructurii critice.

Putin permite firmelor private să folosească arme militare

Vladimir Putin a semnat la finalul lunii martie amendamente care permit companiilor private de securitate să utilizeze arme militare pentru combaterea dronelor. Potrivit sursei citate, măsura marchează o schimbare importantă în politica Rusiei, unde astfel de atribuții erau rezervate până acum exclusiv armatei.

Analiștii avertizează însă că amplasarea masivă a sistemelor antiaeriene în jurul Moscovei și al altor mari orașe ar putea reduce protecția regiunilor de frontieră precum Kursk, Briansk sau Belgorod, frecvent vizate de atacuri ucrainene.