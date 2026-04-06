Prima pagină » Știri externe » Rusia anunță interceptarea a 148 de drone ucrainene și pagube în mai multe regiuni

Rusia anunță interceptarea a 148 de drone ucrainene și pagube în mai multe regiuni

Rusia spune că a doborât 148 de drone ucrainene într-un interval scurt de timp. Atacurile au provocat victime și pene de curent în mai multe regiuni.
Nițu Maria
06 apr. 2026, 08:05, Social

Autoritățile din Rusia au raportat un nou val de atacuri aeriene atribuite Ucrainei. Potrivit informațiilor oficiale, sistemele de apărare aeriană au distrus un număr mare de drone în câteva ore, relatează Reuters.

Ministerul rus al Apărării a transmis că 148 de drone au fost doborâte în doar trei ore, în cursul serii de duminică. Cele mai multe interceptări au avut loc în zonele centrale și sudice ale țării.

Atacurile au provocat pagube și asupra infrastructurii civile. În regiunea de graniță Belgorod, o dronă a dus la moartea unui voluntar din apărarea civilă.

De asemenea, în orașul-port Novorossiisk, resturi de dronă au lovit un bloc de locuințe. Autoritățile locale nu au raportat victime în acest caz.

Situația rămâne gravă și în Crimeea, teritoriu aflat sub control rus din 2014. La Sevastopol, oficialii au anunțat mai multe atacuri pe parcursul zilei, iar unele drone au fost distruse de sistemele de apărare.

Loviturile au afectat și rețelele de energie. În regiunea Donețk, controlată de Rusia, penele de curent au lăsat fără electricitate aproape jumătate de milion de gospodării.

Echipele de intervenție au reușit să restabilească alimentarea în orașe importante, precum Donețk și Makiivka, însă lucrările continuă în alte zone afectate.

Probleme similare au apărut și în regiunea Zaporijia, unde echipele tehnice încearcă să repare rețelele electrice avariate.

