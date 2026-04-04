Slovacia cere ridicarea sancțiunilor europene asupra petrolului și gazelor rusești pe fondul crizei energetice

Premierul Slovaciei, Robert Fico, a cerut sâmbătă ridicarea regimului de sancțiuni impuse de Uniunea Europeană asupra importurilor de resurse energetice din Rusia pentru a face față crizei energetice cauzate de războiul din Orientul Mijlociu.
Radu Mocanu
04 apr. 2026, 18:11, Știri externe

Declarația a fost făcută de șeful guvernului de la Bratislava după o convorbire cu omologul său maghiar, Viktor Orban, 

„UE și în special Comisia Europeană ar trebui să reia imediat dialogul cu Rusia și să asigure un mediu politic și juridic care să permită fiecărei state membre și UE în ansamblu să refacă rezervele de gaze și petrol lipsă și să permită aprovizionarea cu aceste materii prime strategice din toate sursele și direcțiile posibile, inclusiv din Rusia”, se arată în declarația premierului slovac, citată de Reuters

Solicitarea lui Fico vine după ce comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen, a făcut apel la cetățenii și guvernele blocului comunitar să adopte măsuri de reducere a consumului, inclusiv încurajarea muncii de acasă și limitarea deplasărilor. 

După ce Israel și Statele Unite ale Americii au atacat Iranul, Teheranul a închis strâmtoarea Ormuz, o rută care e tranzitată de 20% din fluxul internațional de petrol. 

Astfel prețul petrolului a crescut la peste 100 de dolari pe baril, în condițiile în care înaintea declanșării conflictului, cotațiile se situat la aproximativ 70 de dolari pe baril. 

EXCLUSIV | Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegeri a fost o punere în scenă
G4Media
Friptura de miel ți se „topește în gură”, dacă adaugi un ingredient simplu. Carnea devine fragedă și suculentă
Gandul
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Cum se trăiește gratis în ambasadele abandonate de România din Africa: MAE plătește utilități și pază pentru persoane care ocupă abuziv clădirile de zeci de ani fără să achite chirie
Libertatea
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CSID
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor