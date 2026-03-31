Comisia Europeană cere cetățenilor să lucreze de acasă și să reducă deplasările, pe fondul crizei petrolului

„Chiar dacă pacea vine mâine, tot nu ne vom întoarce la normal în viitorul apropiat”, a spus Dan Jørgensen, după o reuniune cu miniștrii Energiei din statele europene, potrivit Politico.

Jørgensen a recomandat o serie de măsuri pentru reducerea consumului de energie. „Cu cât puteți face mai mult pentru a economisi petrol, în special motorină, mai ales combustibil pentru avioane, cu atât mai bine ne este. Lucrați de acasă acolo unde este posibil, reduceți limitele de viteză pe autostradă cu zece kilometri pe oră, încurajați transportul public ȘI creșteți utilizarea în comun a mașinilor și adoptați practici eficiente de conducere”, spune comisarul european.

Deși discuțiile de marți nu s-au încheiat cu rezultate concrete, Comisia a anunțat că pregătește un pachet de sprijin la nivel european.

În cadrul discuțiilor, statele membre au analizat și posibilitatea acordării de ajutoare de stat, extinderea utilizării energiei nucleare și regenerabile.

Scopul principal al întâlnirii a fost coordonarea răspunsului la nivel european în fața unei crize considerate comparabile cu criza de petrol din anii 1970.

Avertismentele comisarului european vin pe fondul creșterii prețurilor la energie cauzate de războiul din Orientul Mijlociu.

După ce Israel și Statele Unite ale Americii au atacat Iranul, Teheranul a închis strâmtoarea Ormuz, o rută care e tranzitată de 20% din fluxul internațional de petrol.

Astfel, războiul a dus la creșteri semnificative ale prețurilor la petrol și gaze, unele estimări indicând scumpiri de până la 70%.