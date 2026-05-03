Doi militari americani, dispăruți în urma unor exerciții militare desfășurate în Maroc

„Incidentul este încă în curs de investigare, iar operațiunea de căutare continuă”, potrivit comunicatului publicat de comandament, citat de Associated Press.

Statele Unite, Marocul și alte țări participante la exercițiul „African Lion” desfășoară o operațiune de căutare și salvare a celor doi militari.

Cei doi au dispărut, sâmbătă, în zona de antrenament Cap Draa, lângă Tan Tan, în apropierea Oceanului Atlantic.

„African Lion” este un exercițiu miliar comun, desfășurat anual pe continent. Exercițiul este organizat de SUA, iar la acesta participă oficiali militari de rang înalt atât americani, din rândul principalilor aliați africani. Exercițiul a început în aprilie și este programat să se încheie la începutul lunii mai.

Potrivit oficialilor americani, exercițiul multinațional, desfășurat în fiecare an, servește drept platformă pentru consolidarea cooperării regionale în materie de securitate și pentru perfecționarea pregătirii forțelor participante în vederea crizelor globale.