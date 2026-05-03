Maia Sandu, de Ziua Libertății Presei: O democrație poate dăinui doar dacă există jurnaliști curajoși

Oficiala le-a mulțumit jurnaliștilor din Republica Moldova care au contribuit la consolidarea și la apărarea democrației, în contextul atacurilor „fără precedent” asupra dreptului Republicii Moldova de a-și decide singură viitorul, precizează Maia Sandu, într-o postare publicată, duminică, pe pagina de Facebook.

Președinta a declarat că Republica Moldova a urcat în acest an cu patru poziții, în Indexul Libertărții Presei al organizației: „Reporteri fără frontiere”, clasându-se pe locul 31.

Cu toate acestea, Sandu a apreciat că Republica Moldova mai are mult de lucru, mai ales în contracararea „instrumentelor tot mai sofisticate de răspândire a falsurilor și dezinformării, menite să manipuleze opinia publică”.

Președinta Republicii Moldova îndeamnă, însă, la o distincție între „libertatea de exprimare și libertatea de a răspândi minciuni”, afirmând că protejarea adevărului rămâne o responsabilitate a întregii societăți.

„Pentru a ne apăra valorile, este esențial să construim o colaborare solidă între presă, instituții și cetățeni — pe bază de încredere, respect reciproc și a unui angajament fără echivoc pentru democrație și binele comun”, a conchis Sandu.

Reamintim că, de-a lungul timpului, o serie de investigații jurnalistice din Republica Moldova au adus în lumină rețelele electronice de dezinformare controlate de oligarhul Ilan Șor, continuă să dezvăluie informații din dosarul Kuliok, despre Igor Donon, fostul președinte moldovean, care a fost urmărit penal pentru corupere pasivă și finanțarea unei organizații criminale, potrivit Ziarul de Gardă, dar și alte astfel de subiecte, în strânsă legătură cu politicieni sau oligarhi moldoveni care au încă legături cu Rusia.