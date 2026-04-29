Ce spune Nicușor Dan despre unirea Republicii Moldova cu România. Președintele: „Dacă va exista majoritate pentru acest proiect, noi suntem gata”

Miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, Nicușor Dan a spus că România este pregătită pentru unirea cu Republica Moldova, dar doar dacă voința vine din partea cetățenilor moldoveni.
Nicuşor Dan: “There is an intention to finance from American partners”
Nicuşor Dan: “There is an intention to finance from American partners”
Nicuşor Dan on Petrotel refinery reopening: A matter of weeks
Nicuşor Dan on Petrotel refinery reopening: A matter of weeks
Nicușor Dan despre dronele intrate pe teritoriul național:România are capacitatea de a se proteja pentru aceste incidente
Nicușor Dan despre dronele intrate pe teritoriul național:România are capacitatea de a se proteja pentru aceste incidente
Nicușor Dan, de la Dubrovnik: „Sunt extrem de optimist că SAFE se finalizează până pe 31 mai” / Pe PNRR, există voință politică pentru adoptarea legilor necesare
Nicușor Dan, de la Dubrovnik: „Sunt extrem de optimist că SAFE se finalizează până pe 31 mai” / Pe PNRR, există voință politică pentru adoptarea legilor necesare
Ce face Nicușor Dan dacă pică Guvernul? Președintele evită scenariile, dar promite „deschidere totală”
Ce face Nicușor Dan dacă pică Guvernul? Președintele evită scenariile, dar promite „deschidere totală”
Nițu Maria
29 apr. 2026, 12:43, Politic

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat miercuri, la finalul Forumului de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări, că poziția României privind o eventuală unire cu Republica Moldova rămâne neschimbată.

Întrebat despre declarațiile recente ale președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, privind unirea ca posibilă cale de accelerare a aderării la Uniunea Europeană, Nicușor Dan a spus că există un cadru politic stabilit încă din 2018.

„Din partea României cred că nu s-a schimbat nimic față de votul în unanimitate al Parlamentului din 2018 care a spus că România este pregătită în orice moment în care cetățenii din Republica Moldova o vor dori.”, a spus acesta.

Nicușor Dan a mai declarat că decizia finală aparține exclusiv cetățenilor Republicii Moldova și că România va respecta orice hotărâre care va urma.

„Acum depinde de aspirații, de dorințele democratice ale cetățenilor Republicii Moldova pe care evident că le respectăm.”, a spus acesta.

Totodată, președintele a spus că România este pregătită pentru un astfel de scenariu, în cazul în care există susținere majoritară.

„Dacă va exista majoritate pentru acest proiect, noi suntem gata.”

