Ce spune Nicușor Dan despre unirea Republicii Moldova cu România. Președintele: „Dacă va exista majoritate pentru acest proiect, noi suntem gata”

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat miercuri, la finalul Forumului de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări, că poziția României privind o eventuală unire cu Republica Moldova rămâne neschimbată.

Întrebat despre declarațiile recente ale președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, privind unirea ca posibilă cale de accelerare a aderării la Uniunea Europeană, Nicușor Dan a spus că există un cadru politic stabilit încă din 2018.

„Din partea României cred că nu s-a schimbat nimic față de votul în unanimitate al Parlamentului din 2018 care a spus că România este pregătită în orice moment în care cetățenii din Republica Moldova o vor dori.”, a spus acesta.

Nicușor Dan a mai declarat că decizia finală aparține exclusiv cetățenilor Republicii Moldova și că România va respecta orice hotărâre care va urma.

„Acum depinde de aspirații, de dorințele democratice ale cetățenilor Republicii Moldova pe care evident că le respectăm.”, a spus acesta.

Totodată, președintele a spus că România este pregătită pentru un astfel de scenariu, în cazul în care există susținere majoritară.

„Dacă va exista majoritate pentru acest proiect, noi suntem gata.”