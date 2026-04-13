Kremlinul speră la relații pragmatice cu noua conducere din Ungaria după eșecul lui Viktor Orban

Kremlinul a declarat luni că speră să poată continua ceea ce a numit „legăturile sale pragmatice” cu noua conducere politică a Ungariei, scrie Reuters.

Reacția Rusiei a venit după ce liderul Fidesz, Viktor Orban, un partener rus apropiat, a pierdut alegerile de duminică în fața liderului Tisza, Peter Magyar.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat reporterilor că Moscova respectă alegerea pe care poporul maghiar a făcut-o la urnele de vot și dorește relații bune cu Ungaria, precum și cu restul Uniunii Europene.

De asemenea, un oficial de rang înalt din Federația Rusă a susținut că evoluțiile politice din Ungaria și orientarea anti-Moscova a Uniunii Europene pot duce la creșterea tensiunilor economice din interiorul blocului comunitar, scrie TASS.

Vicepreședintele Consiliului Federației, Camera superioară a Parlamentului, Konstantin Kossaciov, a declarat că rezultatul ultimelor alegeri din Ungaria de duminică va împinge Uniunea Europeană într-o perioadă de presiuni financiare.

„De fapt, o furtună ideală se apropie acum pentru Uniunea Europeană. În primul rând, va trebui să găsească 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, o sumă care lipsește Bruxelles-ului și cu atât mai mult celorlalte capitale europene”, a declarat acesta.