Kremlinul speră la relații pragmatice cu noua conducere din Ungaria după eșecul lui Viktor Orban

Kremlinul a transmis că acceptă rezultatul alegerilor din Ungaria și vrea să păstreze relații stabile cu noua conducere de la Budapesta
Nițu Maria
13 apr. 2026, 13:31, Știri externe

Kremlinul a declarat luni că speră să poată continua ceea ce a numit „legăturile sale pragmatice” cu noua conducere politică a Ungariei, scrie Reuters.

Reacția Rusiei a venit după ce liderul Fidesz, Viktor Orban, un partener rus apropiat, a pierdut alegerile de duminică în fața liderului Tisza, Peter Magyar.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat reporterilor că Moscova respectă alegerea pe care poporul maghiar a făcut-o la urnele de vot și dorește relații bune cu Ungaria, precum și cu restul Uniunii Europene.

De asemenea, un oficial de rang înalt din Federația Rusă a susținut că evoluțiile politice din Ungaria și orientarea anti-Moscova a Uniunii Europene pot duce la creșterea tensiunilor economice din interiorul blocului comunitar, scrie TASS.

Vicepreședintele Consiliului Federației, Camera superioară a Parlamentului, Konstantin Kossaciov, a declarat că rezultatul ultimelor alegeri din Ungaria de duminică va împinge Uniunea Europeană într-o perioadă de presiuni financiare.

„De fapt, o furtună ideală se apropie acum pentru Uniunea Europeană. În primul rând, va trebui să găsească 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, o sumă care lipsește Bruxelles-ului și cu atât mai mult celorlalte capitale europene”, a declarat acesta.

Citește și

Sondaj G4Media: Crezi că ar trebui ca Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică să ajungă la un acord pentru sărbătorirea Paștelui la aceeași dată?
G4Media
Accuweather: 4 zile ninge la rând în România. Care sunt localitățile afectate
Gandul
Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în urmă cu puțin timp. S-a scris istorie cu un RECORD incredibil
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
Una dintre cele mai sărace comune din România s-a dotat cu un sistem de monitorizare video, cu drone și cu licență de parking
Libertatea
Cristina Demetrescu numește zodia care se îmbogățește după Paște: „Energia venusiană le amplifică farmecul și le aduce bani”
CSID
Unde poți vedea ultimul Mercedes dezvoltat cu ajutorul Porsche?
Promotor