Kremlin: În prezent, nu există planuri pentru o întâlnire Putin-Trump în China

Kremlinul a declarat miercuri că în prezent „nu există planuri” pentru o întâlnire între președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump în China.

„Nu există astfel de planuri în acest moment”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, ca răspuns la o întrebare despre vizita lui Putin și Trump în China luna viitoare, în timpul unei conferințe de presă la Moscova, scrie Anadolu.

Confirmând că pregătirile pentru vizita lui Putin în China sunt în curs de desfășurare, Peskov a adăugat că se stabilesc „contacte la nivel înalt” în acest sens și că momentul acestor contacte va fi anunțat presei în timp util.

Întâlniri în luna mai 2026

Remarcile lui Peskov vin în contextul în care ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat în media ruse, inclusiv agenției de știri de stat Tass, înainte de a încheia o vizită de două zile la Beijing, că Putin va vizita China „în prima jumătate a acestui an”.

Citând două surse anonime, cotidianul rus Vedomosti a relatat anterior că vizita lui Putin va avea loc probabil în a doua jumătate a lunii mai, datele preliminare fiind discutate pentru săptămâna 18 mai.

Putin a vizitat ultima dată China în septembrie anul trecut, când a participat la un summit al Organizației de Cooperare de la Shanghai în orașul nordic Tianjin și la o paradă militară la Beijing care marca cea de-a 80-a aniversare a sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial.

Separat, Casa Albă a declarat luna trecută că Trump va călători la Beijing pe 14 și 15 mai pentru un summit la nivel înalt cu președintele chinez Xi Jinping.

Putin și Trump s-au întâlnit ultima dată în timpul unui summit în Alaska în august anul trecut.