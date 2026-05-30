Maia Sandu rupe tăcerea despre cetățenia moldovenească a lui Traian Băsescu. De ce a semnat decretul abia acum

Maia Sandu a spus că procedura nu putea fi începută fără o solicitare oficială din partea lui Traian Băsescu și că această cerere a fost depusă doar recent. Precizările au fost făcute în ediția din 30 mai a emisiunii online „Jurnal politic”, scrie NewsMaker .

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a explicat sâmbătă de ce fostul președinte al României, Traian Băsescu, și-a recăpătat cetățenia moldovenească abia acum, deși aceasta îi fusese retrasă încă din 2017 de fostul lider Igor Dodon.

Aceasta a precizat că pentru ea a fost „o onoare” să îi redea cetățenia fostului președinte român.

„Am putut acorda această cetățenie acum, pentru că doar acum câteva săptămâni am primit cererea semnată de domnul președinte Băsescu. Nu puteam legal să-i ofer cetățenia atâta timp cât nu aveam o solicitare în scris făcut de domnul președinte Băsescu. În momentul în care această cerere a fost făcută, am mers pe procedurile legale și, iată, în aceste zile am putut să semnez decretul”, a declarat Maia Sandu.

Pe 26 mai, președinta Republicii Moldova a semnat decretul prin care Traian Băsescu a primit din nou cetățenia moldovenească.