Prima pagină » Știri externe » Maia Sandu rupe tăcerea despre cetățenia moldovenească a lui Traian Băsescu. De ce a semnat decretul abia acum

Maia Sandu rupe tăcerea despre cetățenia moldovenească a lui Traian Băsescu. De ce a semnat decretul abia acum

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a explicat că restabilirea cetățeniei moldovenești pentru Traian Băsescu a fost posibilă abia acum, după ce fostul președinte al României a depus recent solicitarea oficială.
Maia Sandu rupe tăcerea despre cetățenia moldovenească a lui Traian Băsescu. De ce a semnat decretul abia acum
Sursa foto: Dursun Aydemir / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Nițu Maria
31 mai 2026, 00:10, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a explicat sâmbătă de ce fostul președinte al României, Traian Băsescu, și-a recăpătat cetățenia moldovenească abia acum, deși aceasta îi fusese retrasă încă din 2017 de fostul lider Igor Dodon.

Maia Sandu a spus că procedura nu putea fi începută fără o solicitare oficială din partea lui Traian Băsescu și că această cerere a fost depusă doar recent. Precizările au fost făcute în ediția din 30 mai a emisiunii online „Jurnal politic”, scrie NewsMaker.

Aceasta a precizat că pentru ea a fost „o onoare” să îi redea cetățenia fostului președinte român.

„Am putut acorda această cetățenie acum, pentru că doar acum câteva săptămâni am primit cererea semnată de domnul președinte Băsescu. Nu puteam legal să-i ofer cetățenia atâta timp cât nu aveam o solicitare în scris făcut de domnul președinte Băsescu. În momentul în care această cerere a fost făcută, am mers pe procedurile legale și, iată, în aceste zile am putut să semnez decretul”, a declarat Maia Sandu.

Pe 26 mai, președinta Republicii Moldova a semnat decretul prin care Traian Băsescu a primit din nou cetățenia moldovenească.

După anunț, fostul președinte al României i-a mulțumit Maiei Sandu și a transmis că susține în continuare integrarea europeană a Republicii Moldova, dar și ideea unirii dintre Republica Moldova și România.

Traian Băsescu a obținut pentru prima dată cetățenia Republicii Moldova în 2016, printr-un decret semnat de fostul președinte Nicolae Timofti.

Un an mai târziu, după venirea sa la conducerea țării, Igor Dodon a decis retragerea cetățeniei fostului președinte al României.

Recomandarea video

EXCLUSIV VIDEO: Momentul în care drona rusească se prăbușește și explodează pe blocul din Galați
G4Media
Imaginile cenzurate de UEFA la televizor! » Haos total după golul lui Dembele: poliția a intrat în forță pe stadion
GSP.ro
O substanță folosită ca drog a redus simptomele depresiei severe în doar patru ore în urma realizării a 26 de studii clinice pe 1.100 de pacienți
Gandul
Camelia Potec a intrat în panică și a cerut ajutorul SPP! Momente tensionate la gala aniversară a Nadiei Comăneci
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Cum să te adăpostești de drone în Galați. Pasul unu: „Îl cauți pe administrator, că el are cheia”. El sau președintele blocului, mai importanți ca CSAT în astfel de cazuri
Libertatea
Care este cea mai norocoasă zi din luna iunie 2026, pentru fiecare zodie în parte
CSID
TOP 5 trasee pe care să le parcurgi cu mașina în minivacanța de Rusalii
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia