Marina Regală britanică nu a reținut petrolierele rusești sancționate din cauza îngrijorărilor că costurile de acostare și întreținere ar putea ajunge la zeci de milioane de lire sterline, a relatat The Times .

Un alt motiv pentru care forțele britanice nu au reținut încă navele „flotei din umbră” îl reprezintă disputele guvernamentale privind locul în care vor fi ancorate navele reținute și ce agenție va plăti pentru acostarea lor, scrie publicația.

Autoritățile britanice au luat act în special de cazul navei MV Matthew, care arbora pavilion panamez și care a fost confiscată de Irlanda în septembrie 2023, potrivit The Times. La bord se aflau peste 2,2 tone de cocaină, în valoare de 157 de milioane de euro. Întreținerea, securitatea și ancorarea navei au costat peste 10 milioane de lire sterline.

La sfârșitul lunii martie, prim-ministrul britanic Keir Starmer a autorizat reținerea navelor rusești din „flota din umbră” sancționate în apele britanice. Guvernul britanic a anunțat că va bloca accesul la Canalul Mânecii pentru navele sancționate, forțându-le fie să urmeze rute mai lungi și mai scumpe, fie să riște reținerea și urmărirea penală.

Ministrul britanic de externe și interne, Yvette Cooper, și Shabana Mahmood și-au exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că marinarii de pe navele rusești reținute din „flota din umbră” ar putea solicita azil politic în Regatul Unit. Ambii miniștri lucrează la o soluție care ar permite confiscarea petrolierelor fără a permite membrilor echipajului acestora să rămână în țară.

Ambasadorul Rusiei la Londra, Andrei Kelin, a declarat că încercările Marii Britanii de a confisca nave cu legături cu Rusia nu vor rămâne fără răspuns. El a adăugat că „se elaborează măsuri adecvate”.

La începutul lunii aprilie, The Telegraph a relatat că fregata cu rachete ghidate Amiralul Grigorovici a escortat două petroliere rusești prin Canalul Mânecii, ignorând amenințarea unei potențiale confiscări a acestora de către autoritățile britanice.