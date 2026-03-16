Șeful OCDE: Datoria publică a României va crește la 61,5% din PIB anul acesta / La cât se preconizează că va scădea rata inflației în 2027

Mathias Cormann, secretarul general al OCDE, a susținut o declarație de presă luni, în cadrul evenimentului de lansare a Studiului Economic 2026 pentru România, care a fost elaborat de organizație.

Acesta a subliniat că rata inflației se menține mult peste ținta băncii centrale de 2,5% ± 1 punct procentual. Creșterea puternică a salariilor nominale a contribuit la presiunile asupra inflației și competitivității costurilor, deși presiunile din costul muncii s-au redus în ultimii doi ani, a punctat Cormann în discursul său. El a afirmat faptul că se preconizează o scădere a inflației anul viitor, ca urmare a măsurilor fiscale adoptate de Executiv.

„Se estimează că inflația va scădea la 3% anul viitor, pe măsură ce efectele modificărilor fiscale anterioare, inclusiv ale TVA, vor continua să se facă simțite, iar creșterea mai redusă a salariilor nominale va reduce presiunile asupra prețurilor”, a spus Cormann în cadrul conferinței de presă.

Acesta a avertizat, totuși, că există și un risc pentru aceste perspective, risc ce ar putea genera o inflație mai mare și, implicit, o creștere economică mai redusă.

„Un risc major pentru aceste perspective îl reprezintă însă un conflict prelungit în Orientul Mijlociu, care ar putea duce la o inflație mai mare și la o creștere economică mai redusă”, a explicat secretarul general al OCDE.

Datoria publică a României, preconizată să ajungă la 61,5% din PIB în acest an

„Banca Centrală a României a menținut rata dobânzii de politică monetară la 6,5% din august 2024. Recomandarea noastră este, cu siguranță, ca reducerile să fie reluate numai după ce inflația va fi pe o traiectorie clar descendentă către țintă. În urma unei încetiniri a activității economice în 2024 și 2025, estimăm că creșterea PIB-ului se va redresa la 1% în acest an și la 2,2% anul viitor”, a completat Cormann.

Acesta a evidențiat faptul că „expansiunile fiscale din 2015 au condus la o creștere a deficitului bugetar, acesta atingând un nivel maxim de 9,3% din PIB în 2024”. În aceste condiții, Cormann a afirmat că datoria publică a României se preconizează că va crește la 61,5% din PIB în acest an, iar până în 2040 este estimată că va crește la 109% din PIB, pe baza orientărilor actuale de politică.

„Prin urmare, este necesară o consolidare fiscală suplimentară după acest an, iar noi estimăm că aceasta ar contribui la menținerea datoriei publice în 2040 la aproximativ același nivel ca în prezent”, a adăugat Cormann.