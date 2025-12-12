Monumentele istorice din România vor fi centralizate într-o platformă digitală, cu imagini 3D și date de arhivă

Potrivit comunicatului publicat de Ministerul Culturii, bugetul proiectului este de peste 17 milioane de euro și își propune, să contribuie la digitalizarea patrimoniului cultural.

Platforma eMonumente va crea o bază de date digitală care cuprinde informații despre monumentele istorice, atât din arhive și instituții, cât și fotografii, dar și filmări panoramice realizate din teren sau chiar hărți interactive cu clădirile de patrimoniu din România.

Platforma va conține informații și imagini detaliate pentru minim 20.000 de monumente istorice din România. Dintre aceste obiective, 2.000 vor fi digitalizate 3D. De asemenea, pe monumente vor fi puse și etichete cu cod QR, pentru a fi scanate de vizitatori.

„Digitalizarea patrimoniului cultural este o investiție în viitorul comunităților noastre. eMonumente va oferi publicului acces rapid la informații despre monumente și va crea noi oportunități pentru educație, turism și dezvoltare locală. Este un pas esențial pentru o cultură conectată, deschisă și pregătită pentru viitor”, a declarat ministrul Culturii, András István Demeter.

Proiectul este implementat în parteneriat cu Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Centrul Național de Cartografie și are o durată de 48 de luni.

Proiectul eMonumente este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).

La începutul lunii decembrie, Ministrul Culturii anunța lansarea proiectului ePatrimoniu, platforma digitală care reunește la nivel național, informații complete despre patrimoniul mobil, imobil și imaterial al țării.