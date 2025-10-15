CNAS: Platforma PIAS va fi înlocuită cu un sistem informatic modern, sigur și accesibil

Înlocuirea platformei informatice administrate de CNAS se realizează cu fonduri europene, în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Timpul nu iartă, mai ales în tehnologie. Platforma PIAS a fost un proiect de pionierat în ceea ce privește informatizarea sănătății și asigurarea unui cadru unitar pentru gestionarea celor peste 18 milioane de beneficiari ai sistemului public de sănătate. Vechimea considerabilă, numărul crescut de utilizatori de la an la an, numărul crescut de solicitări informatice efectuate simultan, volumul uriaș de date integrate sunt doar câteva dintre elementele care ne arată că acest sistem și-a atins limitele și nu mai poate ține pasul cu nevoile și așteptările pacienților și furnizorilor de servicii medicale. La CNAS lucrăm la proiectul noii platforme informatice, care vine cu vești bune pentru utilizatori, atât din perspectiva asigurării unui mediu prietenos și accesibil, cât și în ceea ce privește digitalizarea documentelor conexe actului medical, ceea ce înseamnă mai mult timp câștigat pentru sănătate. În paralel, menținem funcțională platforma actuală, pentru a garanta

continuitatea acordării serviciilor medicale și a medicamentelor pentru pacienți”, a declarat președintele CNAS, conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan.

Audit pentru implementarea și administrarea sistemului

Modul de implementare, funcționare și administrare a celui mai complex sistem informatic din România, Platforma Informatică Asigurărilor de Sănătate (PIAS), a constituit tematica unui audit al performanței la CNAS, realizat de Curtea de Conturi pentru perioada 2000 – 2024.

„Recomandările raportului de audit au validat decizia conducerii CNAS de a proiecta și realiza un nou sistem informatic. Odată cu dezvoltarea acestei noi platforme, CNAS își consolidează capacitatea instituțională de a gestiona o infrastructură digitală cu impact direct pentru milioane de cetățeni și zeci de mii de furnizori de servicii medicale”, se arată în finalul comunicatului.

Infrastructura hardware și software este depășită și nu a beneficiat de actualizări corespunzătoare, susținea luni Curtea de Conturi, în urma unui audit făcut la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). În plus, instituția are o incapacitate de a recruta și reține specialiști în IT.