Reforme majore în sănătate. Noi reguli de finanţare pentru medici, spitale şi medicamente

Potrivit unei informări oficiale a CNAS, noutăţile care vor fi introduse prin proiectul Legii pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii vizează toate componentele sistemului medical: medicina de familie, ambulatoriul de specialitate, laboratoarele, spitalele, medicamentele, controlul calităţii şi cardul european de sănătate.

1. Medicină de familie

Creşterea ponderii plăţii per serviciu

Medicii de familie vor primi finanţare mai mare pentru serviciile efectuate şi mai mică pentru numărul de pacienţi înscrişi pe listă (creştem plata pentru serviciile medicale);

În anul 2026, structura finanţării cabinetelor de medicină de familie va fi de 25% per capita şi 75% per servicii;

Începând cu anul 2027, finanţarea se va distribui în proporţie de 20% pentru plata per capita şi de 80% pentru plata per servicii medicale

Simplificarea deschiderii punctelor secundare de lucru ale cabinetelor de medicină de familie

Se flexibilizează programul de lucru al medicilor de familie, în vederea acoperirii zonelor deficitare din punct de vedere al asistenţei medicale primare;

• Medicii de familie îşi vor putea deschide mai uşor cabinete în zonele cu număr mic de locuitori.

2. Ambulatoriu de specialitate

Creşterea finanţării pentru ambulatoriul de specialitate

Creşte importanţa ambulatoriului de specialitate, care va deveni un filtru pentru internările nenecesare;

Valoarea punctului per serviciu se va majora de la 5 la 6,5 lei începând cu 1 ianuarie 2026 şi la 8 lei începând cu 1 ianuarie 2027.

3. Analize de laborator şi imagistică medicală

Creşterea accesului pacienţilor la servicii şi optimizarea finanţării

Se prioritizează alocarea resurselor financiare pentru cazurile acute şi cele justificate clinic, în scopul reducerii timpilor de aşteptare şi al evitării agravării bolii.

Garantarea finanţării pentru pacienţii oncologici

Unele tipuri de analize, cum ar fi cele pentru pacienţii oncologici, vor fi decontate la nivelul realizat, fără să existe o limită contractuală (fără plafoane).

Valorificarea întregului potenţial al laboratoarelor din spitalele publice

Laboratoarele din spitalele publice vor primi mai mulţi bani de la CNAS, pentru a creşte numărul pacienţilor care vor beneficia de analize cu bilet de trimitere.

4. Spitale

Stimularea efectuării de servicii medicale în spitalele publice

Se introduce o nouă metodologie de finanţare a spitalelor publice, astfel încât cheltuielile de personal să fie corelate cu activitatea medicală a spitalului (spitalele vor fi plătite în funcţie de numărul si complexitatea serviciilor medicale pe care le realizează).

Finanţare adecvată pentru pacienţii cu boli grave

Decontarea serviciilor de spitalizare de zi pentru beneficiarii programelor naţionale de sănătate, precum şi pentru persoanele cu suspiciune de boală oncologică, atât asigurate cât şi neasigurate, se va efectua la nivelul realizat (fără plafon).

5. Medicamente

Acces rapid la medicamente

Se introduce un mecanism de acces rapid la medicamente inovatoare care nu sunt încă rambursate, cu monitorizarea eficienţei terapeutice;

Costurile acestor tratamente vor fi suportate de către CNAS şi producătorii de medicamente.

Colectări mai mari la bugetul medicamentelor

Se introduce temporar, pentru un an, începând cu trimestrul IV 2025, o contribuţie de solidaritate pentru producătorii de medicamente, cu scopul creşterii bugetului alocat medicamentelor compensate şi gratuite.

6. Controlul calităţii serviciilor medicale

Întărirea controlului sistemului de asigurări sociale de sănătate, pentru asigurarea disciplinei contractuale a furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale;

Introducerea unor măsuri sancţionatorii mai riguroase pentru furnizorii de servicii medicale care gestionează necorespunzător fondurile destinate pacienţilor.

7. Cardul european de sănătate

Simplificarea procedurilor administrative