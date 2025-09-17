Înalta Curte de Casație și Justiție a suspendat pedeapsa fostului şef CNAS Lucian Duţă

Judecătoarea ICCJ Adriana Ispas a admis în principiu recursul în casaţie formulat de Duţă şi a dispus suspendarea executării condamnării până la soluţionarea recursului în casaţie, scrie luju.ro.

Practic, judecătoarea ICCJ Adriana Ispas a dispus suspendarea executării pedepsei de către fostul preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, medicul Lucian Duţă, condamnat în 25 iulie 2022 de către judecătoarele Daniela Panioglu şi Alina Nadia Gulutanu la 6 ani închisoare pentru o pretinsă luare de mită, fapta care la dată condamnării era prescrisă. O condamnare nelegală. Mai exact, judecătoarea ICCJ Adriana Ispas a admis în principiu recursul în casaţie, dar a dispus suspendarea executării condamnării lui Lucian Duţă până la soluţionarea recursului în casaţie pe fond.

Practic, la mai bine de trei ani de la momentul la care a fost condamnat pentru o fapta prescrisă, medicul Lucian Duţă va ieşi din penitenciar, aşteptând decizia definitivă că urmare a soluţionării recursului în casaţie.

„Hotărârea ICCJ este una în premieră, din informaţiile pe care le deţinem, practică până în momentul de faţă fiind că persoană condamnată să rămână în penitenciar pe durata judecării recursului în casaţie, chiar dacă în final acesta avea să fie admis. Este un mod de a face justiţie cât se poate de sănătos, cu respectarea drepturilor fundamentale, în condiţiile în care prin suspendarea executării pedepsei odată cu admiterea în principiu a recursului în casaţie se evita practic situaţiile în care condamnaţii mai stăteau câteva luni după gratii, până la soluţionarea recursului în casaţie pe fond în sensul achitării şi eliberării lor (a se vedea în acest sens cazurile Robert Roşu sau Cristian Popescu Piedone). Cu alte cuvinte, mai erau ţinuţi câteva luni în detenţie pentru a fi apoi achitaţi definitiv şi eliberaţi”, scrie sursa citată.

Medicul Lucian Duţă este apărat de avocatul Flavius Radu din Baroul Bucureşti.