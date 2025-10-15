Palatul Parlamentului va fi iluminat în roz și bleu de Ziua Părinților de Îngeri

Evenimentul are loc cu sprijinul Comisiei pentru sănătate și familie, la solicitarea Asociației Sinaptica Mehedinți, prin proiectul „Mame cu brațe goale”, potrivit anunțului făcut de Camera Deputaților.

„Ziua Părinților de Îngeri, instituită prin Legea nr. 186/2024, este dedicată comemorării copiilor decedați în timpul sarcinii, la naștere sau până la vârsta de 18 ani”, a transmis Camera Deputaților.

Iluminarea Palatului Parlamentului în culorile roz și bleu este descrisă ca „un gest simbolic de solidaritate și empatie pentru părinții care și-au pierdut copiii” și un mod prin care societatea transmite mesajul: „Vă vedem. Suntem aici”.

„Proiectul ‘Mame cu brațe goale’ își propune să aducă în spațiul public tema pierderii de sarcină și a doliului asociat, scoțând-o din zona de tabu și recunoscând-o ca realitate care are nevoie de sprijin și de însoțire comunitară”, se mai arată în comunicat.