Accident mortal cu o mașină electrică Xiaomi: Acțiunile companiei se prăbușesc

Acțiunile Xiaomi au scăzut luni cu până la 8,7% pe bursa din Hong Kong, cea mai mare corecție înregistrată din luna aprilie, după ce pe rețelele sociale chineze au apărut imagini și filmări cu un sedan electric SU7 cuprins de flăcări în orașul Chengdu din provincia Sichuan.

Potrivit CNBC, martorii au încercat fără succes să deschidă ușile mașinii pentru a salva șoferul, însă au fost împiedicați de flăcări și de blocarea sistemului de închidere. Incendiul a fost stins ulterior de echipele de intervenție.

Al doilea incident mortal în doar câteva luni

Poliția din Chengdu a anunțat că accidentul s-a produs în urma coliziunii dintre un Xiaomi SU7 și un alt autoturism, soldându-se cu moartea unui bărbat de 31 de ani, suspectat că s-ar fi aflat sub influența alcoolului.

Incidentul vine la câteva luni după un alt accident fatal implicând același model SU7, care a ridicat semne de întrebare privind funcțiile de conducere inteligentă ale vehiculului și a dus atunci la o scădere bruscă a acțiunilor companiei.

Mânerele electronice pot bloca ușile în accidente

Cazul a readus în atenție și controversele legate de mânerele electronice ale ușilor, un design popularizat de Tesla și tot mai des întâlnit la modelele moderne de vehicule electrice. Spre deosebire de sistemele mecanice, acestea funcționează cu senzori și electricitate, ceea ce le poate face să cedeze în caz de incendiu sau întrerupere de curent, ducând la blocarea ușilor.

Presa chineză a relatat recent că autoritățile analizează o interzicerea acestor mânere electronice excat din cauza acestor riscuri de siguranță.

Tesla, investigată în SUA pentru același lucru

În paralel, Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzile din SUA a deschis o investigație privind aproximativ 174.000 de vehicule Tesla Model Y, după rapoarte similare legate de defecțiuni ale mânerelor de uși.