Dan Bittman: „Dacă vine războiul, plec din țară”

Într-un dialog în cadrul emisiunii „Ai aflat cu Ionuț Cristache”, artistul Dan Bittman a făcut o serie de declarații tranșante legate de un posibil conflict militar care ar putea afecta România.

Cunoscut pentru opiniile sale directe, solistul trupei Holograf a spus că, în cazul izbucnirii unui război, intenționează să părăsească țara împreună cu familia sa: „În primul rând încerc să fug din țară, să plec, să plătesc oricât și să plec. O spun foarte franc și o să fie mâine headline.”

„N-am pe cine să apăr aici”

Bittman a afirmat că nu se simte reprezentat de autorități și că, în cazul unui conflict, liderii politici ar fi primii care ar fugi din țară.

„N-am pe cine să apăr aici, pentru că știu exact unde pleacă toți, tot guvernul și ăștia din buncăre… O să fie colegi toți cu Potra și nu o să vrea să recunoască, că acolo nu-i cheamă nimeni înapoi”, a declarat artistul în cadrul emisiunii.

„Nu e lupta mea”

Artistul a explicat că nu are o poziție anti-rusă, dar consideră absurd modul în care s-a ajuns la evitarea culturii rusești.

„Am ajuns să ne întrebăm dacă mai putem juca piese cu autori ruși sau să mai ascultăm muzică rusească”, a spus Bittman.

Cântărețul a adăugat că a observat mulți ucraineni stabiliți temporar în România, menționând că localități precum Năvodari sau București găzduiesc un număr semnificativ de refugiați: „Toți ucrainenii cu bani sunt la noi, sunt în Polonia, sunt în Germania, au plecat cu toții. Îi văd în Năvodari, de exemplu. Îi văd în București. Jeep-urile cu număr de Ucraina sunt tot alea. În Herăstrău. Mergeți în Herăstrău, da… Dar mergeți în Năvodari. 70% sunt ucraineni. Acolo stau.”