Prima pagină » Politic » Gabriela Firea: Nicușor Dan a câștigat războiul propagandistic, dar a adus Primăria în și mai mari datorii

Gabriela Firea: Nicușor Dan a câștigat războiul propagandistic, dar a adus Primăria în și mai mari datorii

În ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, invitata jurnalistului Gândul a fost Gabriela Firea, fost primar general al Capitalei.
De ce nu a fost prezentă Gabriela Firea la sfințirea picturii Catedralei Naționale? „În ce calitate aș fi mers?”
De ce nu a fost prezentă Gabriela Firea la sfințirea picturii Catedralei Naționale? „În ce calitate aș fi mers?”
Nicușor Dan, în urma discuțiilor cu Rutte: Țara noastră are aliați și este protejată corespunzător
Nicușor Dan, în urma discuțiilor cu Rutte: Țara noastră are aliați și este protejată corespunzător
Daniel Băluță: Aș propune un referendum pe tema trotinetelor electrice. Bucureștiul arată rău, infrastructura trebuie modernizată
Daniel Băluță: Aș propune un referendum pe tema trotinetelor electrice. Bucureștiul arată rău, infrastructura trebuie modernizată
Băluță cere Guvernului Bolojan să achite facturile restante pentru planșeul de la Piața Unirii
Băluță cere Guvernului Bolojan să achite facturile restante pentru planșeul de la Piața Unirii
Ciprian Ciucu, întrebat dacă e susținut de Nicușor Dan: Vreau să fiu ales pentru ce reprezint eu
Ciprian Ciucu, întrebat dacă e susținut de Nicușor Dan: Vreau să fiu ales pentru ce reprezint eu
Departamentul Politic
05 nov. 2025, 16:17, Politic

Dialogul a abordat o chestiune care preocupă intens opinia publică, anume de ce este minimalizat mandatul acesteia în fruntea Bucureștiului și cât de solide sunt argumentele fostului primar al Capitalei, actualul președinte Nicușor Dan, la adresa social-democratei, notează Gândul.

Chestionată de moderator cum de a prins atât de bine în spațiul public „argumentul imbatabil al lui Nicușor Dan că a scos primăria din datorii”, invitata a punctat că mașinăria propagandei a funcționat foarte bine în beneficiul succesorului ei la PMB.

„Dar ce n-a promis în campanie, creșe, spitale, grădinițe, a supralicitat tot”, a observat Ionuț Cristache.

„Datoriile sunt mai mari acum. Am ascultat răspunsul domnului președinte la o întrebare similară și a spus: Da, acum sunt mai mari datoriile decât fostul primar general Gabriela Firea pentru că nu au fost suficiente resurse guvernamentale. Vreau să vă aduc aminte episoadele în care fostul premier Ludovic Orban declara cu foarte mare satisfacție că a mai tăiat niște bani de la Primăria Capitalei pentru că este un primar de altă culoare politică. Primăria e mai îndatorată acum decât pe vremea mea”, a replicat Gabriela Firea.

„Am pierdut războiul propagandistic în fața lui Nicușor Dan”, a conchis actualul europarlamentar PSD.