Simbolurile Brașovului prind din nou viață, Telecabina Tâmpa și Restaurantul Panoramic se redeschid

Redeschiderea celor două embleme ale Brașovului este guvernată de cifra 5, un număr asociat cu schimbarea și dorința de reinventare. Anul 2025 coincide cu aniversarea a 50 de ani de la inaugurarea oficială din 1975 a restaurantului Panoramic și a 55 de ani de la punerea în funcțiune a telecabinei Tâmpa, proiectată acum de Dart Architects: Zârnovean Liviu și Ingrid.

Restaurantul Panoramic este o destinație unică în România, în care farmecul arhitecturii anilor ’70 se completează cu rafinamentul gastronomiei contemporane. După un amplu proces de modernizare coordonat de echipa de arhitecți Corvin Cristian Studio și antreprenorul general RCTI Company, Panoramic revine spectaculos, într-o nouă formă contemporană și versatilă. Cu o capacitate totală de 470 de persoane, locația reunește restaurantul à la carte, salonul de evenimente, VIP Lounge, dar și zone destinate relaxării — barul, terasa și cafeneaua, care le oferă vizitatorilor o pauză cu aer de munte și o vedere panoramică memorabilă asupra Brașovului și Ţării Bârsei.

„Această investiție este mai mult decât un proiect de modernizare – este o moștenire pe care o lăsăm Brașovului pentru următorii 50 de ani. Am dorit să redăm strălucirea unui simbol al orașului și, în același timp, să îl pregătim pentru viitor, cu respect față de istorie și cu viziune pentru generațiile care vin,” a declarat George Copos, Președinte ANA Holding.

Accesul către restaurantul Panoramic se realizează în principal cu Telecabina Tâmpa, complet modernizată, cu o capacitate de 25 de persoane/cursă și până la 6.000 de persoane pe zi. Este singura telecabină din România autorizată să funcționeze și pe timp de noapte și oferă accesibilitate completă pentru persoanele cu dizabilități. Noua instalație, realizată de consorțiul elvețiano-austriac Garaventa – Doppelmayr, lider mondial în domeniul transportului pe cablu, respectă cele mai înalte standarde de siguranță, confort și eficiență energetică. Deși complet modernizată, Telecabina Tâmpa își păstrează tarifele accesibile.

„Ne bucurăm că putem oferi brașovenilor și turiștilor o telecabină modernă, sigură și spectaculoasă, care continuă tradiția începută în 1970,” a declarat Ion Rufa, Director General ANA Teleferic.

Pentru iubitorii de munte, la restaurantul Panoramic se poate ajunge și pe jos, prin cele două trasee montane – Treptele lui Gabony și Drumul Serpentinelor, o alternativă pitorească pentru cei care aleg să urce pe Muntele Tâmpa.

ANA Teleferic, parte din ANA Holding, deține și operează Telecabina Tâmpa din 1999 și prin acest proiect își reafirmă angajamentul de a consolida poziția Brașovului ca destinație turistică premium, readucând la viață un reper emblematic al orașului. Restaurantul Panoramic va fi operat de ANA Hotels, cel mai mare şi important grup hotelier privat românesc.

Din ANA Holding mai fac parte ANA Tower și ANA Hotels cu hotelurile InterContinental Athénée Palace Bucharest, Crowne Plaza Bucharest, trei hoteluri în Poiana Braşov – Sport, Bradul şi Poiana, şi Hotelul Europa împreună cu centrul de sănătate ANA Health Spa din Eforie Nord.