Prima pagină » Justiţie » Percheziții DNA la firme de transport alternativ: prejudiciu estimat la 30 de milioane de lei

Percheziții DNA la firme de transport alternativ: prejudiciu estimat la 30 de milioane de lei

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție Timișoara desfășoară, miercuri, mai multe percheziții într-un dosar ce vizează suspiciuni de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ de persoane. Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 30 de milioane de lei.
Percheziții DNA la firme de transport alternativ: prejudiciu estimat la 30 de milioane de lei
Sursa foto: Marian Ilie/Mediafax Foto
Gabriel Pecheanu
15 oct. 2025, 14:08, Social

Ancheta DNA privește fapte presupus comise în perioada ianuarie 2023 – aprilie 2025, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat, la acest moment, la aproximativ 30 de milioane de lei.

În baza autorizațiilor emise de instanța competentă, procurorii DNA efectuează nouă percheziții domiciliare în Timișoara, precum și în localități din județele Arad, Caraș-Severin și Timiș. Acțiunile au loc atât la domiciliile unor persoane fizice, cât și la sediile și punctele de lucru ale unor firme vizate în dosar.

Operațiunea se desfășoară cu sprijinul Grupării de Jandarmi Mobile “Glad Voievod” Timișoara și al Direcției Regionale Antifraudă Fiscală Deva.

Reprezentanții DNA au precizat că ancheta este în desfășurare.