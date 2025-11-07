Percheziții la Combinatul siderurgic din Galați. Anchetatorii suspectează că au fost deturnate 300 milioane de euro!

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu sprijinul Inspectoratului General al Poliției Române, efectuează vineri șapte percheziții domiciliare în județele Galați și Ilfov, dar și în București, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de delapidare cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală.

Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Public, ancheta vizează activitatea unei societăți comerciale suspectată că, în perioada 2019–2023, ar fi utilizat tranzacțiile cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră (CO₂) pentru a delapida fonduri și a crea circuite de optimizare fiscală ilicită. Surse apropiate anchetei susțin că este vorba despre combinatul siderurgic Liberty Galați.

Procurorii susțin că persoanele cu funcții de conducere din cadrul companiei au redirecționat fondurile destinate achiziției certificatelor către entități afiliate înregistrate în alte jurisdicții, fără niciun beneficiu economic pentru societatea din România.

În perioada 2019–2022, societatea ar fi vândut aproximativ 5,75 milioane de certificate CO₂, în valoare totală de peste 137 milioane de euro, inclusiv către o entitate din Federația Rusă. Ulterior, sumele obținute ar fi fost transferate către o „societate-mamă” prin intermediul unor subsidiare din Asia, în special din Singapore.

Prejudiciul depășește 300 de milioane de euro

Pentru a acoperi deficitul de certificate, compania ar fi achiziționat ulterior, la prețuri aproape duble, noi volume de certificate de la alte firme din grup, plătind peste 155 milioane de euro din fondurile proprii.

Ancheta vizează și contracte fictive de împrumut, cesiune de creanță și prestări servicii, în baza cărora ar fi fost transferate suplimentar peste 137 milioane de euro către entități afiliate din Europa, precum și plăți de circa 40 milioane de dolari către o firmă din Singapore pentru servicii fără conținut economic real.

În total, prejudiciul estimat în cauză depășește 300 de milioane de euro, sumă care ar fi fost deturnată din patrimoniul societății și din bugetul consolidat al statului.

Operațiunea, denumită „Jupiter 4 – Ziua a cincea”, face parte dintr-o acțiune amplă a autorităților române de combatere a criminalității economico-financiare și a schemelor de fraudă cu certificate de emisii.