Ministerul Sănătăţii: Cancerul de sân rămâne cea mai frecventă formă de cancer la femei

„Cancerul de sân rămâne cea mai frecventă formă de cancer la femei, însă diagnosticarea timpurie şi accesul la tratament pot salva vieţi. Ministerul Sănătăţii reaminteşte că mamografiile sunt incluse în pachetul de servicii medicale decontate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, iar tratamentul este disponibil atât pentru persoanele asigurate, cât şi pentru cele neasigurate, prin intermediul programelor naţionale de sănătate”, a transmis ministerul Sănătăţii, într-o postare pe Facebook.

Anul 2025 aduce un moment simbolic semnificativ: 25 de ani de Iluminare în Roz în România, perioadă în care societatea civilă, autorităţile şi lumea medicală au transmis împreună acelaşi mesaj esenţial: prevenţia salvează vieţi. Iluminarea în Roz nu înseamnă doar un gest simbolic, ci şi un apel la responsabilitate, fiecare femeie având datoria faţă de sine şi de cei apropiaţi de a-şi proteja sănătatea.

„Ministerul Sănătăţii reafirmă angajamentul său ferm de a îmbunătăţi accesul la servicii medicale de prevenţie şi tratament şi transmite tuturor femeilor din România un mesaj clar: nu amânaţi îngrijirea sănătăţii, pentru că fiecare gest de atenţie făcut la timp poate însemna ani în plus alături de cei dragi”.