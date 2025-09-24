Datele activității și performanța managerilor de spitale, disponibile online de la 1 octombrie

„Conducerea unui spital public nu este un privilegiu. Este o responsabilitate față de pacienți, față de personalul medical și față de banii publici. De la 1 octombrie, această responsabilitate nu va mai putea fi ignorată. Va fi vizibilă, în mod transparent, în rapoartele publicate online”, a scris Rogobete pe rețelele de socializare.

Potrivit ministrului, informațiile care vor fi publicate includ:

Indicatori de calitate:

– rata infecțiilor asociate asistenței medicale

– procentul de reinternări la 48 de ore după externare

– procentul de pacienți internați și apoi transferați într-un alt spital în primele 72 de ore

– gradul de satisfacție al pacienților

Date financiare:

– venituri totale ale spitalului

– venituri realizate în baza contractului cu CNAS

– venituri de la bugetul de stat

– venituri din proiecte cu finanțare nerambursabilă

– venituri din servicii medicale acordate contra cost

– cheltuieli totale, cheltuieli de personal, cheltuieli cu medicamente, cheltuieli cu materiale sanitare, reactivi și dezinfectanți

Date de utilizare a serviciilor:

– numărul de spitalizări continue

– numărul de spitalizări de zi

– durata medie de spitalizare

– rata cazurilor internate prin transfer dintr-un alt spital

– indicele de complexitate a cazurilor (ICM)

– numărul de consultații efectuate în ambulatoriul integrat

– meniul zilnic, detaliat pe regimuri

Rogobete a precizat că acești indicatori nu vor fi doar simple statistici, ci instrumente pentru evaluarea obiectivă a activității managerilor și a șefilor de secție.

„Dacă vrem spitale mai bune, trebuie să știm exact cine își face treaba și cine nu”, a conchis ministrul.