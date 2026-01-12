Violență, corupție și execuții: Ce se întâmplă în interiorul armatei ruse din Ucraina

Între aprilie și septembrie 2025, peste 9.000 de sesizări adresate instituției Ombudsmanului rus au devenit publice din cauza unei defecțiuni tehnice. Aproximativ 6.000 dintre acestea vizau direct conflictul din Ucraina. Jumătate se refereau la soldați ai armatei ruse dispăruți, iar sute descriau cazuri grave de abuz din partea superiorilor sau a colegilor, mai scrie Il Post.

Sesizările au fost înaintate biroului Tatianei Moskalkova, aflat în subordinea directă a președintelui Vladimir Putin. Potrivit investigației, răspunsurile transmise au fost, în mare parte, standardizate și lipsite de soluții concrete.

Recrutarea deținuților și presiuni pentru reînrolare

Documentele confirmă o practică extinsă: atragerea deținuților din penitenciare și aresturi preventive în armată. Toate se întâmplă sub presiunea alegerii între proces penal și serviciul militar. În unele cazuri, acuzațiile ar fi fost fabricate pentru a forța recrutarea.

După expirarea contractului inițial, mulți soldați ar fi fost constrânși să semneze prelungirea, sub amenințarea transferului în unități de asalt cu nivel ridicat de mortalitate.

Relatările soldaților indică sancțiuni care depășesc cadrul legal. Printre acestea se numără legarea de copaci pentru perioade îndelungate, lipsa hranei și apei, imobilizarea de obiecte fixe, închiderea în spații subterane sau abandonarea în gropi. Agresiunile fizice ar fi frecvente, iar refuzul ordinelor sau imposibilitatea de a plăti mită ar atrage represalii severe.

Răniți și bolnavi trimiși din nou pe front

Numeroase plângeri semnalează că militari cu răni grave, boli cronice sau afecțiuni psihice au fost obligați să revină pe linia frontului. Tratamentul medical ar fi insuficient, iar cei care caută îngrijire civilă ar fi fost aduși cu forța din spitale în unitățile militare. Un material video verificat prezintă un soldat luptând sprijinit într-o cârjă.

Un capitol aparte al investigației îl constituie practica numită „obnuleniye” („resetare”). Practic, comandanții ar trimite intenționat militari considerați „incomozi” în misiuni cu șanse minime de supraviețuire sau ar ordona execuții sumare. Unele plângeri susțin că trupurile ar fi distruse sau îngropate în locuri izolate pentru a ascunde urmele.

Practicile armatei ruse: cazul Said Murtazaliyev

Povestea lui Said Murtazaliyev, un tânăr de 18 ani din Daghestan, ilustrează aceste practici. Arestat sub acuzații controversate, a fost constrâns să se înroleze. Ulterior, i-ar fi spus familiei că a fost obligat să strângă bani de la colegi pentru a-i scuti de o misiune periculoasă, însă a fost trimis oricum în acea acțiune. Din luna martie, familia nu mai are informații despre el.

Autoritățile ruse nu publică date oficiale privind pierderile. Estimările independente indică peste un milion de soldați uciși, răniți sau dispăruți, dintre care peste 150.000 de decese au fost confirmate prin surse deschise.

Investigația conturează imaginea unei structuri militare care se sprijină pe coerciție și intimidare, mai degrabă decât pe disciplina tradițională. Pentru mulți militari ruși, riscul nu provine doar din confruntarea cu inamicul, ci și din interiorul propriei unități.