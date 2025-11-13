Guvernul indian numește explozia soldată cu morți, a unei mașini, un atac terorist comis de „forțe antinaționale”

Miercuri, autoritățile au declarat că mai mulți suspecți au fost arestați în regiunea disputată a Kashmirului, în cadrul anchetei privind explozia de luni, care a avut loc în apropierea monumentului istoric Red Fort, în urma căreia opt persoane au fost ucise și alte câteva au fost rănite.

Autoritățile au anunțat marți că investighează cazul ca posibil terorism – o măsură care oferă autorităților de anchetă puteri mai largi de a aresta sau reține persoane. Dar nu au detaliat public dovezile, potrivit AP.

Cabinetul federal de miniștri, într-o rezoluție adoptată miercuri seară, a numit explozia mașinii „un incident terorist odios, comis de forțe antinaționale”. Nu a oferit alte detalii.

Red Fort, o atracție turistică majoră, este un monument din secolul al XVII-lea și locul unde prim-miniștrii indieni țin discursuri de Ziua Independenței pe 15 august în fiecare an. Dacă se confirmă că este vorba despre un atac deliberat, ar fi cea mai gravă explozie de acest gen din capitala Indiei din 2011 încoace. Cel puțin cinci persoane au fost reținute pentru interogatoriu într-o serie de raiduri efectuate peste noapte în districtul Pulwama, din sudul Kashmirului, au declarat miercuri oficiali ai poliției.

Celulă militantă, destructurată

Explozia de luni a avut loc la câteva ore după ce poliția din Kashmirul controlat de India a anunțat că a destructurat o celulă militantă suspectată că opera din regiunea disputată până la periferia orașului New Delhi. Cel puțin șapte persoane, inclusiv doi medici, au fost arestate, iar poliția a confiscat arme și o cantitate mare de material pentru fabricarea de bombe în Faridabad, un oraș din statul Haryana, aflat în apropiere de New Delhi.

Agențiile de presă indiene relatează că explozia ar putea fi legată de aceeași celulă. Poliția nu a comentat, invocând ancheta în curs. Patru ofițeri de poliție din Kashmir, familiarizați cu cazul, au declarat că ancheta care i-a condus la celulă a început cu o verificare de rutină asupra unor afișe anti-India apărute într-un cartier din orașul Srinagar din Kashmir pe 19 octombrie. Afișele amenințau cu atacuri asupra trupelor indiene staționate în Kashmir.