Opt morți într-o explozie la New Delhi. O mașină a sărit în aer în apropierea unui obiectiv istoric

O explozie de mașină produsă luni în apropierea istoricului Red Fort din capitala Indiei a ucis opt persoane și a rănit cel puțin alte 19, a anunțat poliția din New Delhi, potrivit France24.

Explozia, care a declanșat un incendiu și a avariat mai multe vehicule parcate în apropiere, a avut loc lângă una dintre intrările stației de metrou Red Fort, au declarat serviciile de pompieri. Cauza este investigată. Un fost proprietar al mașinii, a fost arestat după explozie, a relatat NDTV, fără a intra în mai multe detalii.

Alertă pe aeroport

Aeroportul internațional din New Delhi, stațiile de metrou și clădirile guvernamentale au fost plasate în stare de alertă maximă de securitate după explozie, a anunțat guvernul.

Fost palat imperial, Fortul Roșu este o atracție turistică majoră în zona Delhi Vechi a orașului. Imaginile din presa locală au arătat vehicule avariate și un cordon de poliție la fața locului.

Sanjay Tyagi, purtător de cuvânt al forțelor de poliție ale orașului, a declarat că cel puțin 8 persoane au fost ucise și câteva alte rănite. „Investigăm cauza exploziei”, a spus el. Pompierii au declarat că explozia a rănit 19 persoane, care sunt tratate la un spital guvernamental.

Premierul Modi a transmis condoleanțe

Prim-ministrul Narendra Modi a declarat într-o postare pe site-ul de socializare X: „Condoleanțe celor care și-au pierdut cei dragi în explozia de la Delhi, din această seară. Fie ca răniții să se însănătoșească cât mai curând.”

Condolences to those who have lost their loved ones in the blast in Delhi earlier this evening. May the injured recover at the earliest. Those affected are being assisted by authorities. Reviewed the situation with Home Minister Amit Shah Ji and other officials.@AmitShah — Narendra Modi (@narendramodi) November 10, 2025

Monumentul Fortului Roșu, din secolul al XVII-lea, este una dintre cele mai cunoscute atracții turistice ale Indiei. Situat la șase kilometri de clădirea parlamentului, acesta este locul unde prim-miniștrii indieni își susțin discursurile anuale de Ziua Independenței, pe 15 august.

Ancheta este condusă de Agenția Națională de Investigații, agenția federală de investigare a terorismului din India și alte agenții.