Explozie urmată de incendiu într-un apartament din Onești. Două persoane au fost grav rănite

Autoritățile au fost anunțate de explozia care a fost urmată de incendiu la ora 23:50 în noaptea de Crăciun.

La fața locului au fost mobilizate de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD, o autospecială pentru salvare de la înălțime, precum și un echipaj SAJ Bacău.

Potrivit pompierilor, incendiul s-a produs într-un bloc tip P+3 etaje, la etajul 1.

„Două persoane (o femeie și un bărbat în vârstă de 31 de ani) care se aflau în locuință s-au autoevacuat și au suferit arsuri de diferite grade pe aproximativ două treimi din suprafața corpului”, informează ISU Bacău.

Victimele au primit îngrijiri medicale la fața locului și au fost transportate la spital.

Autoritățile au anunțat că incendiul a fost lichidat rapid și că nu a fost necesară evacuarea blocului. În plus, structura de rezistență nu a fost afectată.