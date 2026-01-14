Cseke Attila: Pentru 2026, autoritățile locale pot alege între reducerea cheltuielilor cu personalul sau reducerea numărului de angajați. Din 2027 vor avea o singură opțiune

Publicarea în dezbatere a proiectului privind reducerile din administrația publică a stârnit reacții puternice în rândul primarilor. Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, a dat lămuriri suplimentare despre cum vor fi afectați banii din impozitul pe venit, ce obligații au primăriile și cum se aplică reducerile în 2026 și 2027.

Încă din debutul discuției, ministrul a insistat că proiectul este același document pus anterior în transparență, dar ajustat în urma discuțiilor din coaliție.

„Noi am pus din nou în transparență proiectul legislativ pe care l-am avut în transparență anul trecut. Întreg anul, sigur, este ajustat conform discuțiilor pe care le-am avut de-a lungul timpului în coaliție. Din punctul de vedere al Ministerului Dezvoltării, noi suntem pregătiți de o perioadă bună de timp pentru acest proiect legislativ. Urmează ca în coaliție să se definitiveze forma finală și cu aceasta vom intra în procedură de avizare interministerială și în Guvern, dacă va exista o decizie în acest sens în coaliție”, a declarat Cseke Attila.

Nu se taie banii primiți din impozite locale

Una dintre cele mai tensionate teme ale ultimelor zile a fost posibilitatea ca Executivul să rețină o parte din impozitul pe venit colectat la nivel local. Primari precum Lia Olguța Vasilescu au avertizat că administrațiile nu vor mai rămâne cu toți banii colectați, dar ministrul Dezvoltării infirmă.

„A fost infirmat categoric acest punct de vedere, că impozitele locale ar fi luate la nivel central. Impozitele locale sunt venituri ale autorităților locale și nu se pune problema” a precizat acesta.

În ceea ce privește împărțirae cotelor din TVA sau din impozitul pe venit repartizate prin bugetul de stat, ministrul a precizat că discuțiile încă nu au început și țin de Ministerul Finanțelor, inițiatorul legii bugetului de stat.

„Impozitul local crescut, diminuat la valoarea din 2026, orice valoare ar fi, nu va fi luat de către Guvern. Discuția despre cotele care vor reveni autorităților locale, cote din TVA și din impozitul pe venit, este o altă discuție, care va avea loc legat de legea bugetului de stat. Nu au avut loc încă discuții exploratorii pe acest segment. Sunt două paliere diferite din punct de vedere al veniturilor unei autorități locale” a declarat ministrul.

Reduceri obligatorii din 2027

Cseke Attila clarifică și calendarul reducerilor din administrația locală. Pentru anul 2026 există două variante, dar din 2027 rămâne o singură opțiune.

„Pentru anul 2026 autoritățile locale pot alege între reducerea cheltuielilor cu personalul sau reducerea numărului de angajați. Din 2027 nu există decât o singură variantă. Reducerea numărului de posturi” a precizat acesta.

Ministrul spune că această flexibilitate temporară a fost introdusă tocmai pentru a permite o tranziție și pentru a nu afecta brusc funcționarea unor primării.

„Varianta reducerii cheltuielilor de personal este o variantă temporară pentru 2026, care poate fi aleasă de unitățile administrativ teritoriale, pentru că din 2027 va fi obligatorie reducerea numărului de posturi” a adăugat Attila.

Cine riscă să rămână fără bani

Ministrul recunoaște existența unui grup de primării vulnerabile, care nu își pot acoperi nici măcar salariile din venituri proprii. În aceste situații Guvernul intervine prin plafon de salarizare. Attila a precizat și dimensiunea problemei la nivel național.

„Pentru acele primării există obligativitatea Guvernului să elaboreze o hotărâre de guvern cu plafon de salarizare, în cazul în care din veniturile proprii nu se susțin nici cheltuielile salariale. (…) Pe cifrele de anul trecut, o pătrime din unitățile administrativ teritoriale susțin din venituri proprii cheltuielile salariale. Pentru cealaltă parte de trei pătrimi va trebui să facem susținerea acestor cheltuieli” spune ministrul.

Posturi vacante, organigrame umflate

Ministrul a explicat și de ce reducerea numărului de posturi nu va însemna automat concedieri masive. De asemenea, acesta a punctat că multe administrații au avut ani la rând organigrame cu mai multe funcții decât oameni angajați efectiv, iar proiectul încearcă să aducă limite realiste.

„Reducerea numărului de posturi la o serie de unități administrativ teritoriale nu va genera reducerea numărului de posturi ocupate. Unde organigrama nu este plină și sunt multe posturi vacante, nu va fi afectat personalul angajat”.

Nu în ultimul rând, acesta a mai precizat că, dacă proiectul va intra în vigoare începând cu luna februarie a acestui an, primăriile vor avea termen limită până în luna iunie.