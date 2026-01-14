Prima pagină » Social » Cseke Attila: Contribuabilii cu mașini de lux fentează impozitele, afectând bugetul local

Cseke Attila: Contribuabilii cu mașini de lux fentează impozitele, afectând bugetul local

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat că guvernul pregătește măsuri pentru a stopa practicile prin care unii contribuabili evită plata impozitelor locale, în timp ce cetățenii conștiincioși își achită taxele anual, la timp.
Cseke Attila: Contribuabilii cu mașini de lux fentează impozitele, afectând bugetul local
Foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Gabriel Pecheanu
14 ian. 2026, 12:00, Social

Cseke Attila a subliniat diferențele dintre contribuabilii români: „Avem o categorie de contribuabili care an de an își plătesc impozitele locale chiar în primele luni – sunt cetățeni conștiincioși, cu mult bun simț, cărora le mulțumim. Dar avem și o altă categorie care fentează plata acestor impozite locale”.

Ministrul a oferit un exemplu concret.

„Astăzi, conform legislației, există posibilitatea ca un contribuabil care a achiziționat un autoturism cu o capacitate cilindrică destul de mare – peste 2000 de centrimetri cubi – unde impozitul este mai ridicat, există posibilitatea de exemplu a achiziționării a unei asemenea mașini și a scoaterii din evidență a primăriei în decembrie pentru a nu plăti impozit, iar în în ianuarie același cetățean să-l pună din nou în evidența primăriei și se fentează bugetul local”, afirmă el la Digi24.

Ministrul Dezvoltării mai spune că românii care își plătesc impozitele corect se întreabă „cum de unii pot fenta sistemul într-un asemenea hal”.

 

Recomandarea video

De ce este perfect plauzibil ca judecătorul Dacian Dragoș să fie „extras” din componența Curții Constituționale, dar Mihai Busuioc să rămână / Ce este bizar la acest dosar
G4Media
Cu ce avere a rămas Cătălin Măruță, după ce a fost concediat de Pro TV. Câți bani are, de fapt
Gandul
Nicoleta Drăgușin a murit! E doliu în televiziunea românească
Cancan
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport
Cine sunt și ce venituri au președinții Curților de Apel care au sărit în ajutorul Liei Savonea. Soț scăpat de pușcărie, afaceri cu Grindeanu, rude angajate în sistem
Libertatea
Singura ciorbă care îți poate distruge creierul. Ingredientul pe care toți românii îl pun în oală, dar care „prăjește” neuronii
CSID
Ce au descoperit jurnaliștii Top Gear după 16.000 km cu Dacia Bigster: „Aceasta este cea mai…”
Promotor