Atenționare de călătorie în Grecia din cauza protestelor fermierilor

MAE a transmis, marți seara, o nouă alertă de călătorie pentru Grecia, după atenționarea de călătorie emisă în 4 decembrie. Cetățenii români sunt informați că că mișcările de protest ale fermierilor eleni s-au extins, iar acestea vor continua și în zilele următoare, pe perioadă nedeterminată.

Astfel, pot surveni perturbări ale circulației rutiere, blocarea drumurilor naționale și autostrăzilor, inclusiv a celor care asigură legătura cu punctele de trecere a frontierei. De asemenea, se pot înregistra întârzieri semnificative în domeniul transportului naval și aerian.

Având în vedere caracterul imprevizibil al evoluției protestelor și faptul că situația blocajelor se modifică frecvent, cetățenii români sunt sfătuiți să respecte recomandările autorităților locale și să utilizeze rutele alternative indicate de acestea, precum și să evite zonele în care au fost anunțate mobilizări ale fermierilor.

MAE recomandă, de asemenea, verificarea periodică a paginilor de internet ale companiilor de transport pentru obținerea informațiilor actualizate cu privire la programul mijloacelor de transport.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +302106728875; +302106728879 și Consulatului General al României de la Salonic: +302310340088, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefoanele de urgență ale Ambasadei României la Atena: +306978996222 și Consulatului General al României de la Salonic: +306946049076. MAE recomandă consultarea paginilor de Internet https://www.mae.ro (Sfaturi, alerte de călătorie), https://atena.mae.ro, https://salonic.mae.ro, https://www.astynomia.gr.

Proteste pe aeroportul din Creta Zborurile de pe aeroportul din Creta au fost anulate după ce, luni, fermierii care protestează au pătruns pe pista aeroportului. Fermierii acuză întârzieri majore la plata subvențiilor agricole, potrivit Associated Press.