Alertă de securitate pe aeroportul din Strasbourg. Mai mulți europarlamentari români, blocați în avion

Un avion care efectua cursa București – Strasbourg, având la bord europarlamentari români, este ținut la sol, luni, pe aeroportul din Strasbourg, din cauza unei alerte de securitate.
Iulian Moşneagu
15 dec. 2025, 12:12, Social

UPDATE: Alerta de securitate de pe aeroportul din Strasbourg s-a dovedit a fi falsă.

Pasagerii avionului cu europarlamentari români au putut coborî din aeronavă după mai bine de o oră de așteptare.

Știrea inițială: Pasagerii au fost anunțați la aterizare că nu vor putea coborî din aeronavă, aeroportul fiind vizat de o alertă de securitate. Anunțul a fost făcut de pilotul avionului.

Situația durează de aproximativ o oră, timp în care aeronava nu a fost debarcată.

Alerta a fost declanșată după ce a fost identificată o valiză suspectă în incinta aeroportului, la fața locului intervenind echipele antiteroriste.

Printre europarlamentarii aflați la bord se numără Diana Șoșoacă, Dan Barna și Vasile Dîncu.

Avionul urma să efectueze o oprire scurtă la Strasbourg pentru a lăsa europarlamentarii români și alți pasageri, după care ar fi trebuit să își continue zborul către Bruxelles, cursa fiind operată de TAROM.

 

