Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortococși. Zilele cu dezlegare la pește din următoarea perioadă

Până în ajunul Crăciunului, credincioșii sunt chemați la cumpătare, rugăciune, fapte bune, dar și împăcare cu aproapele, potrivit Basilica.ro. Scopul acestui ritual religios este curățirea inimii pentru întâmpinarea marii sărbători a Nașterii Domnului. Este unul dintre cele patru mari posturi din an ținut de credincioșii ortococși.

Simbolic, Postul Crăciunului amintește de perioada în care Fecioara Maria s-a pregătit pentru a-L naște pe Fiul lui Dumnezeu. Cele 41 de zile de cumpătare reprezintă un timp al milosteniei, dar și împăcării.

Cu toate că Postul Crăciunului durează 41 de zile, este unul ceva mai ușor, pentru că în zilele de sâmbătă și duminică există dezlegare la pește. Totuși, excepție fac prima și ultima săptămână din post.

Zile cu dezlegare la pește în săptămânile din post

În afară de zilele de sâmbătă și duminică mai sus menționate, credincioșii au parte de dezlegare la pește și în alte zile ale săptămânii, corespunzătoare următoarelor sărbători.

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului – 21 noiembrie, vineri;

Sf. Mare Mc. Ecaterina – 25 noiembrie, miercuri;

Sf. Cuv Paisie și Cleopa de la Sihăstria – 2 decembrie, miercuri;

Sf. Mare Mc. Varvara – 4 decembrie, joi;

Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana – 9 decembrie, marți;

Sf. Cuv Daniil Sihastrul –18 decembrie, joi.

Duminică, 30 noiembrie, va fi serbat hramul Catedralei Naționale, care îl are ca ocrotitor pe Sfântul Apostol Andrei, considerat și Ocrotitorul României.

De asemenea, anul acesta, Sărbătoarea Nașterii Domnului va avea loc în ziua de joi, 25 decembrie.