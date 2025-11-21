Prima zi cu dezlegare la pește: Astăzi este Sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în Biserică (Vovidenia)

Conform tradiției bisericești, acest praznic amintește de momentul în care Sfinții Părinți Ioachim și Ana și-au îndeplinit legământul față de Dumnezeu. Ei au adus-o pe fiica lor, Maria, la vârsta de trei ani, la Templul din Ierusalim. Aici, ea a fost întâmpinată cu făclii aprinse și condusă în Sfânta Sfintelor, cel mai sacru loc al templului. Acolo și-a petrecut următorii 12 ani în rugăciune și slujire alături de alte fecioare. Acest eveniment subliniază consacrarea totală a Mariei lui Dumnezeu încă din copilărie, prefigurând rolul său esențial de Mamă a Mântuitorului, arată Basilica.ro.

O zi de bucurie în Postul Crăciunului

Deși ne aflăm în plin Post al Crăciunului, o perioadă de asceză, Biserica oferă o derogare specială în această zi de sărbătoare. Credincioșii au permisiunea, cunoscută drept „dezlegare”, de a consuma pește și preparate din icre. Această rânduială este văzută ca o modalitate de a cinsti importanța praznicului, îmbinând solemnitatea spirituală cu bucuria sărbătorii.

În popor, Ovidenia este asociată cu numeroase credințe și obiceiuri. Se spune că în această noapte cerurile se deschid, fiind un moment prielnic pentru rugăciuni de sănătate, prosperitate și împlinirea dorințelor. O datină veche, legată de aflarea ursitului, le îndemna pe fetele nemăritate să privească în luciul apei dintr-o fântână, la lumina unei lumânări albe, sperând să zărească chipul viitorului soț.

Printre obiceiurile caritabile se numără prepararea și împărțirea de pește și alte bucate de post, adesea duse la biserică pentru a fi sfințite înainte de a fi oferite celor nevoiași.

Viața duhovnicească și rugăciunea

Din punct de vedere liturgic, sărbătoarea este marcată prin slujbe religioase speciale. În ajunul praznicului, în cadrul slujbei Vecerniei, se citesc trei pasaje profetice din Vechiul Testament care prevestesc rolul Fecioarei Maria. În dimineața zilei de 21 noiembrie, la slujba Utreniei, se înalță imnuri de laudă dedicate Maicii Domnului.

Astfel, Intrarea Maicii Domnului în Biserică este o zi specială pentru credincioși. Sărbătoarea îi invită la reflecție asupra modelului de puritate și dăruire totală. Se asemenea, se îmbină solemnitatea cu tradiții populare vii și cu bucuria unei mese îmbogățite, fiind permisă dezlegare la pește.