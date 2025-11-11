Prima pagină » Life-Inedit » Dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2025: Calendarul complet pentru credincioşi

Dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2025: Calendarul complet pentru credincioşi

Înainte de Sărbătoarea Nașterii Domnului, credincioșii ortodocși intră într-o perioadă de pregătire sufletească, marcată de un post de 40 de zile. Pentru anul în curs, acest post va debuta pe 14 noiembrie și va include, conform rânduielilor bisericești, mai multe zile în care este permis consumul de pește.
Victor Dan Stephanovici
11 nov. 2025, 10:08, Social

Sursele liturgice și calendarele bisericești specifică faptul că, în general, zilele de sâmbătă și duminică, până la data de 20 decembrie, precum și sărbătorile importante, oferă această dezlegare.

Cunoscut sub numele de Postul Crăciunului, acest interval de 40 de zile are rolul de a-i pregăti spiritual pe credincioși pentru marea sărbătoare a Întrupării Mântuitorului. În anul 2025, perioada de post se va desfășura între 14 noiembrie și 24 decembrie, încheindu-se în seara de Ajun.

Normele generale ale acestui post presupun renunțarea la alimentele de origine animală, precum carnea, ouăle și produsele lactate. Cu toate acestea, Biserica a stabilit zile de „ușurare”, în care sunt îngăduite peștele, vinul și untdelemnul. Aceste excepții sunt rânduite, de regulă, în zilele de weekend (sâmbăta și duminica) și cu ocazia sărbătorilor însemnate cu cruce roșie.

Zilele cu dezlegare la pește în Postul Crăciunului 2025

Conform calendarului pentru 2025, printre zilele cu dezlegare la pește din Postul Crăciunului se numără: 21 noiembrie (când se prăznuiește Intrarea în Biserică a Maicii Domnului), 22, 23 și 25 noiembrie, 30 noiembrie, precum și 4, 6, 7, 13, 14 și 20 decembrie.

  • Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie);
  • Sf. Mare Mc. Ecaterina (25 noiembrie);
  • Sf. Cuv Paisie și Cleopa de la Sihăstria (2 decembrie);
  • Sf. Mare Mc. Varvara ( 4 decembrie);
  • Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana (9 decembrie);
  • Sf. Cuv Daniil Sihastrul (18 decembrie).

Astfel, se observă un ritm specific al postului: weekendurile sunt, în general, mai îngăduitoare, permițând consumul de pește, spre deosebire de zilele de luni, miercuri și vineri, care implică o abținere mai riguroasă. Această alternanță reflectă viziunea Bisericii de a echilibra efortul ascetic cu momente de alinare, pentru a sprijini credincioșii în parcursul lor spiritual către celebrarea Crăciunului.

Prin urmare, persoanele care doresc să urmeze cu strictețe această rânduială sunt încurajate să consulte calendarul și să noteze aceste date, pentru a-și putea organiza corespunzător mesele și a respecta cu acuratețe atât zilele de post aspru, cât și pe cele de dezlegare.

