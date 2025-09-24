Nuclearelectrica a semnat două acorduri de finanțare pentru reetehnologizarea Unității 1 și pentru proiectul Unităților 3 și 4 ale centralei de la Cernavodă

Cele două proiecte strategice ale României ce vizează creșterea capacităților de producție de la Cernavodă vor fi finanțate prin credit sindicalizat. Reactoarele 1 și 2 produceau luni seara, la ora 19:30, 1353 MW, respectiv 22,2% din producția totală de 6.097 MW, conform datelor în timp real ale operatorului național de sistem și transport al energiei electrica, Transelectrica.

Nuclearelectrica este compania națională românească producătoare de energie electrică, termică și combustibil nuclear care funcționează sub autoritatea Ministerului Energiei, statul român deținând 82,49% din acțiuni, iar alți acționari 17,50%, după listarea companiei la bursă în 2013.

Ce bănci fac parte din sindicat

Potrivit comunicatului transmis de companiei, sindicatul este format din următoarele bănci, enumerate în ordine alfabetică: Banca Comercială Romană SA, Banca Transilvania S.A., BRD Groupe Societe Generale SA, CEC Bank S.A., Citibank Europe PLC, Dublin, Sucursala Romania, ING Bank N.V. Amsterdam-Sucursala Bucuresti, UniCredit Bank SA și J.P. Morgan SE cu sediul în Germania pentru finanțarea Proiectului de retehnologizare a Unității 1 și Banca Transilvania S.A., BRD Groupe Societe Generale SA, CEC Bank S.A., ING Bank N.V. Amsterdam-Sucursala Bucuresti, UniCredit Bank SA și J.P. Morgan SE cu sediul în Germania pentru finanțarea Proiectului Unităților 3 și 4.

Încasările din împrumutul în valoare de 540 de milioane de euro vor fi utilizate pentru finanțarea fazei preliminare a Retehnologizarii Unității 1 a Centralei Nucleare Cernavodă. Nuclearelectrica a început recent lucrările de construcții civile pentru acest proiect.

Retehnologizarea Unității 1 a centralei nucleare de la Cernavodă se află în prezent în a doua etapă de execuție, care include activitățile necesare pentru pregătirea implementării proiectului, cum ar fi: planificarea activităților; încheierea contractelor de inginerie, proiectare, achiziție și construcție; achiziția de echipamente cu ciclu lung de fabricație; elaborarea planului de execuție și construirea infrastructurii; obținerea autorizațiilor necesare; asigurarea surselor de finanțare, arată compania.

„Valoarea totală a investiției în Proiectul Retehnologizarea Unității 1 CNE Cernavodă este de 2.998.141.442 euro fără TVA (overnight), la care se adaugă cheltuieli cu finanțarea (374.000.000 euro), rezervă de implementare pentru ajustarea de preț, respectiv inflația (182.084.294 euro), rezultând astfel o valoare actualizată a Devizului General, în scenariul recomandat, de 3.554.225.737 EUR; suplimentar aceastei valori, se vor înregistra, până la distribuirea, în mod proporțional, către proiectul Retehnologizare Unitate 2 și cheltuielile în valoare nominală de 239.888.756 euro, rezultând astfel o valoare actualizată a investiției la momentul aprobării de 3.794.114.493 euro”, potrivit documentelor oficiale ale companiei.

Încasările din împrumutul în valoare de 80 de milioane euro vor fi utilizate pentru finanțarea fazei LNTP (Limited Notice To Proceed) a proiectului privind Unitățile 3 și 4 ale centralei nucleare de la Cernavoda. Această finanțare va fi contractată de Energonuclear S.A., societatea de proiect pentru dezvoltarea Proiectului Unităților 3 și 4, în calitate de împrumutat, și va fi susținută de o garanție de acționar din partea Nuclearelectrica.

În același timp, proiectul privind Unitățile 3 și 4 ale centralei nucleare de la Cernavodă se află, de asemenea, în cea de-a doua etapă de execuție, lucrările preliminare (Limited Notice to Proceed – LNTP), urmărind următoarele obiective principale dezvoltarea ingineriei necesare pentru definirea proiectului; structurarea și contractarea finanțării (prin elaborarea unor estimări ale costurilor și a unor calendare de implementare cu un grad ridicat de certitudine); obținerea punctului de vedere favorabil al Comisiei Europene ca urmare a Avizului de proiect, în conformitate cu articolul 43 din Tratatul EURATOM și obținerea unei decizii pozitive în conformitate cu dispozițiile europene relevante privind ajutoarele de stat; adoptarea Deciziei finale de investiție pentru avansarea la etapa III (Construcție).

„Obiectivul nostru este să livrăm energie sigură și disponibilă”

„Cele două acorduri de finanțare semnate astăzi cu sindicatul bancar constituit și condus de J.P. Morgan SE fac parte din strategia de finanțare și vizează avansarea, conform calendarului, a două dintre proiectele strategice ale Nuclearelectrica: Retehnologizarea Unității 1 și Proiectul Unităților 3 și 4. Obiectivul nostru este să livrăm energie sigură și disponibilă, conform planificării, fără întârzieri, fără depășiri de costuri. Acest parteneriat este o recunoaștere a solidității ambelor proiecte și o reconfirmare a rolului complex pe care energia nucleară urmează să îl joace pe termen lung, pe care eu îl numesc încredere, și mulțumesc J.P. Morgan SE și institutiilor bancare pentru profesionalismul și parteneriatul lor”, a declarat Cosmin Ghiță, directorul general al Nuclearelectrica.

„Suntem încântați să constatăm că ambele proiecte – Retehnologizarea Unității 1, precum și Proiectul Unităților 3 și 4 – au atras un interes considerabil din partea băncilor de top din România, o dovadă a încrederii sectorului bancar românesc în performanța și excelența operațională a Nuclearelectrica, precum și un parteneriat pentru dezvoltarea în continuare a acestui sector energetic strategic, menit să furnizeze energie previzibilă, fiabilă și curată pentru multe decenii de acum înainte”, a precizat Daniel Adam, directorul financiar al Nuclearelectrica.

Potrivit companie, ambele proiecte vor contribui la asigurarea securității energetice a României, a disponibilității energetice, a energiei curate și a dezvoltării socio-economice semnificative, inclusiv a lanțului de aprovizionare. Prin creșterea capacității nucleare cu încă două unități CANDU, cu o capacitate instalată de 700 MW fiecare, și prelungirea duratei de viață a Unității 1 CNE Cernavoda cu încă 30 de ani, 66% din energia fără emisii de CO2 a României va proveni din energie nucleară, oferind, de asemenea, mii de locuri de muncă.