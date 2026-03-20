Ozempic devine disponibil în versiuni generice în mai multe țări: ce impact va avea asupra prețurilor

Medicamentul revoluționar pentru slăbit și diabet, cunoscut sub numele de Ozempic și Wegovy, urmează să intre în era variantelor ieftine în mai multe țări-cheie, inclusiv India și China. Decizia vine după expirarea protecției de brevet deținută de Novo Nordisk, transmite The New York Times.
Ozempic devine disponibil în versiuni generice în mai multe țări: ce impact va avea asupra prețurilor
Foto: Hepta via Mediafax
Victor Dan Stephanovici
20 mart. 2026, 11:29, Știri externe

Apariția variantelor generice ar putea reduce semnificativ costul tratamentului, considerat până acum inaccesibil pentru majoritatea pacienților, anunță The New York Times. Estimările indică faptul că prețurile ar putea coborî până la aproximativ 15 dolari pe lună. În prezent, tratamentul poate ajunge la peste 300 de dolari lunar în unele țări.

Această schimbare ar putea permite accesul la tratament pentru sute de milioane de persoane care suferă de obezitate sau diabet.

Piețe uriașe: China și India în prim-plan

Impactul va fi major în special în Asia, unde cererea este enormă. Doar în India și China peste 800 de milioane de adulți sunt supraponderali sau obezi iar peste 360 de milioane suferă de diabet. Pe lângă aceste piețe, tratamentele sunt așteptate și în țări precum Canada, Brazilia, Turcia și Africa de Sud.

Intrarea acestora pe piață va afecta direct poziția dominantă a Novo Nordisk, care a generat vânzări uriașe din Ozempic. Compania se confruntă deja cu o competiție puternică din partea Eli Lilly, producătorul unor alternative precum Mounjaro și Zepbound. Pentru a-și menține poziția, Novo Nordisk încearcă să reducă prețurile în unele piețe și să poziționeze produsul original ca variantă „premium”.

Europa și SUA mai au de așteptat

În Statele Unite și în Europa, versiunile generice nu vor fi disponibile decât la începutul anilor 2030. Motivul este reprezentat de protecțiile suplimentare acordate companiilor farmaceutice pentru a încuraja inovația, care extind durata monopolului asupra medicamentelor.

Deși medicamentele pe bază de semaglutidă nu sunt lipsite de efecte secundare – precum greață sau disconfort digestiv – ele au demonstrat beneficii importante. Printre acestea se numără reducerea riscului de infarct și accident vascular sau scăderea semnificativă în greutate. Un beneficiu extrem de apreciat este un control mai bun al diabetului.

Ozempic: o „democratizare” a tratamentului

Experții consideră că apariția versiunii generice ar putea transforma radical accesul la aceste tratamente. Pentru prima dată, medicamentele care până acum erau rezervate în mare parte pacienților din țările bogate ar putea deveni disponibile pe scară largă, inclusiv în economiile emergente. Această schimbare marchează un moment important, atât pentru medicina globală cât și pentru milioane de oameni care până acum nu își permiteau tratamentul.

