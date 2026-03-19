Medicamentele pentru slăbit ar putea reduce riscul de depresie și anxietate

Cercetarea, citată de Euronews, a fost realizată de experți de la University of Eastern Finland, Karolinska Institutet și Griffith University. Aceasta a analizat datele a peste 95.000 de persoane diagnosticate cu depresie sau anxietate. Rezultatele arată că tratamentele pe bază de semaglutidă sunt asociate cu un risc cu 42% mai mic de agravare a tulburărilor mintale. De asemenea s-a constatat o reducere de 44% a riscului de depresie dar și o scădere de 38% a riscului de anxietate. Medicamentul a mai fost corelat și cu un risc mai redus de consum problematic de substanțe și de auto-vătămare.

Cum funcționează aceste medicamente

Substanțe precum semaglutida și liraglutida fac parte din clasa medicamentelor GLP-1, utilizate în mod obișnuit pentru tratarea diabetului și obezității. Acestea imită un hormon natural din organism care reglează apetitul și nivelul zahărului din sânge, contribuind astfel la pierderea în greutate și la controlul glicemiei.

Specialiștii subliniază că relația dintre sănătatea fizică și cea mintală este complexă. Potrivit World Health Organization, aproximativ 1 din 6 persoane din Europa suferă de o afecțiune mintală. În același timp, depresia este aproape de două ori mai frecventă la persoanele cu diabet, conform International Diabetes Federation. Relația funcționează în ambele sensuri: problemele psihice pot crește riscul de diabet, iar diabetul poate agrava sănătatea mintală.

Atenționările cercetătorilor

Autorii studiului subliniază că rezultatele nu demonstrează o relație directă de cauzalitate. Nu este clar dacă îmbunătățirea sănătății mintale este determinată direct de medicament, de pierderea în greutate sau de alți factori. Totuși, concluziile oferă un punct de plecare important pentru viitoare studii clinice care ar putea clarifica aceste mecanisme.

Dacă rezultatele vor fi confirmate, medicamentele GLP-1 ar putea deveni nu doar un instrument pentru controlul greutății și al diabetului, ci și un sprijin important în gestionarea sănătății mintale. Într-un context în care tulburările psihice afectează milioane de oameni, orice progres în această direcție ar putea avea un impact semnificativ asupra sănătății publice.