Măsurile anunțate de Jandarmerie pentru meciul dintre FCSB și Oțelul Galați

Potrivit jandarmilor, spectatorii vor avea acces în stadion începând cu ora 18.30, doar pe baza biletelor sau invitațiilor puse la dispoziție de organizator.

Accesul suporterilor echipei FCSB în complexul sportiv se va face prin bd. Basarabia și str. Maior Ion Coravu, în timp ce accesul suporterilor echipei Oțelul Galați se va face prin bd. Pierre de Coubertin.

Accesul suporterilor se va realiza sub îndrumarea forțelor de ordine, după efectuarea unui control efectuat de către Jandarmerie și societatea specializată de protecție și pază.

Pentru acest meci de fotbal, din rațiuni de siguranță, vor fi adoptate măsuri suplimentare de control al autovehiculelor și persoanelor, cu scopul de a preveni introducerea în stadion atât a materialelor pirotehnice, cât și a altor obiecte interzise de cadrul normativ în vigoare.

Pentru desfăşurarea în condiţii de siguranță a evenimentului sportiv, Jandarmeria Capitalei adresează spectatorilor următoarele recomandări:

-să manifeste răbdare, să respecte indicațiile jandarmilor şi să evite implicarea în conflicte de orice natură;

-în cazul în care sunt martorii săvârşirii unor fapte de natură antisocială, să solicite sprijinul forţelor de ordine din zonă;

-părinţii să supravegheze cu atenţie sporită copiii.

Conform prevederilor legale în vigoare, spectatorii nu au voie să introducă în stadion băuturi alcoolice, materiale pirotehnice interzise de lege ori alte obiecte care pot pune în pericol securitatea participanţilor la această competiţie sportivă.