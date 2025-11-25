Nicușor Dan insistă cu mesajul ca mediului privat să suplinească statul: Vă încurajez să veniți cu proiecte de acte normative deja scrise pentru a câștiga timp

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj în cadrul Summitului pentru Guvernanță Digitală 2025, insistând asupra colaborării între stat și sectorul privat pentru accelerarea procesului de digitalizare.

„Repet ce am spus la, în urmă cu două-trei săptămâni, un alt forum de afaceri, încurajez, în primul rând, felicit Institutul pentru Raport, dar până când statul acesta o să fie în stare să asimileze idei și să le transforme în proiecte, estimez doi ani din momentul ăsta, vă încurajez pe cei din privat să veniți cu procese deja elaborate, proiecte de acte normative deja scrise pentru a câștiga timp”, a afirmat președintele Dan, marți.

Mesajul inițial al președintelui a stârnit reacții din partea societății publice. Nicușor Dan a fost criticat că cere privatului să facă legi, dar președintele și-a apărat mesajul, iar acum l-a reluat.

„E o enormitate chestia asta. Deja nu mai avem stat în momentul în care șeful statului se duce la unul dintre actorii importanți din societate și îi spune ‘hai, condu tu tot’. Este șocant să auzi chestia asta spusă atât de pe față. Spune mult despre președintele Nicușor Dan și despre cei din jurul lui. Pentru orice om cu capul pe umeri este șocant să vadă așa ceva”, afirma cercetătorul Ștefan Guga, consultant Syndex România într-o intervenție în presă..

Beneficiile digitalizării

În alocuțiunea sa, președintele a subliniat necesitatea unei modernizări accelerate a statului și importanța tehnologiei în apropierea administrației de cetățeni.

„Vorbind de digitalizare, nu este un scop în sine, ci, exact cum am spus, este a da timp oamenilor, a da timp economie, a da timp românilor din diaspora. Și a da un instrument statului într-o competiție care devine tot mai dură”, susține Nicușor Dan.

Acesta a subliniat că transformarea digitală poate reduce corupția: „ Corupția vine din, în mare parte, din posibilitatea funcționarului de a lua o plajă largă de decizii. În momentul în care, prin digitalizare, ajungem să structurăm procesul, această acțiune a funcționarilor devine mai restrânsă și fenomenul de corupție se restrânge și el”.

Nicușor Dan a atras atenția asupra necesității alinierii României la ritmul rapid al evoluției inteligenței artificiale: „Inteligența artificială, aici, este un subiect de care o să tot vorbim. Și, pe scurt, pe măsură ce viteza crește, timpul pe care tu îl pierzi în a nu te moderniza produce un decalaj mai mare decât el producea acum 20 de ani sau acum 100 de ani. Inteligența artificială o să devină esențială în anii care urmează și atunci suntem obligați să ne aliniem, să ne dezvoltăm”.

Șeful statului a precizat și despre securitatea cibernetic: „Securitatea cibernetică, de asemenea, securitatea s-a schimbat la nivel global și partea hibridă a devenit esențială. Războaiele se desfășoară și în spațiul cibernetic și atunci un stat care trebuie să-și apere suveranitatea trebuie să o facă în spațiul cibernetic”.

„Avem o necesitate, avem voință pe mai multe paliere, avem competențe pe mai multe paliere. Și, din nou, ce lipsește este colaborarea între toate aceste structuri”, a concluzionat președintele.