Cercetătorii au descoperit o metodă neobișnuită de a-i face pe oameni mai amabili

Poate părea o încercare de a câștiga un premiu Nobel, dar studiul este de fapt o explorare a ceea ce îi inspiră pe oameni să adopte un comportament prosocial.

Psihologii de la Universitatea Catolică din Sacro Cuore din Italia au realizat experimente în metroul din Milano pentru a vedea cine, dacă este cazul, ar oferi locul său unei pasagere însărcinate, scrie Science Alert.

Uneori, Batman era prezent sau, cel puțin, un cercetător îmbrăcat ca el. Oamenii de știință verificau dacă oamenii erau mai dispuși să cedeze locul în prezența justițiarului.

Și, într-adevăr, părea să existe o corelație. În 138 de experimente diferite, cineva a oferit locul său unui cercetător care purta o proteză abdominală ascunsă în 67,21% din cazuri, în prezența lui Batman.

Aceasta este o frecvență mult mai mare decât în cazul în care supereroul nu era prezent – în acele cazuri, un pasager a oferit locul doar în 37,66% din cazuri.

Pentru a se asigura că oamenii nu își dau seama că Batman și pasagera însărcinată erau complici, aceștia au urcat în tren pe uși diferite, au stat la o distanță de cel puțin câțiva metri unul de celălalt și nu au interacționat niciodată în timpul experimentelor.

Legătura dintre amabilitate și Batman

De ce ar face oamenii să fie mai amabili unii cu alții faptul că îl văd pe Batman? Se pare că probabil nu din teama de a părea un tip rău în fața unui tip faimos pentru că bate răufăcătorii.

„Când au fost întrebați despre motivul gestului prosocial, majoritatea răspunsurilor din cele două condiții s-au referit la importanța recunoașterii sarcinii, unele referindu-se direct la normele sociale, educație sau siguranță”, scriu cercetătorii în articolul lor.

„Interesant este că, dintre cei care și-au părăsit locul în condițiile experimentale, nimeni nu a asociat direct gestul lor cu prezența lui Batman, iar 14 (43,75%) au raportat că nu l-au văzut deloc pe Batman”.

În schimb, echipa emite ipoteza că s-ar putea ca simplul fapt de a vedea ceva neașteptat în jurul tău să te facă mai conștient de tine însuți și, astfel, mai predispus să observi pe cineva care are nevoie de ajutor.

Să spunem, de exemplu, că ești absorbit de un podcast în drumul tău spre serviciu dimineața: probabil că nu acorzi prea multă atenție celorlalți pasageri. Dar cineva care urcă în tren îmbrăcat ca Batman este probabil să-ți atragă atenția – și brusc observi și o pasageră însărcinată care ar putea avea nevoie de un loc mai mult decât tine.

Acest lucru s-ar putea întâmpla în mod subconștient, motiv pentru care nimeni nu și-a legat direct filantropia de prezența Cavalerului Negru. Cei care au declarat că nu l-au observat deloc pe Batman sunt puțin mai greu de explicat, dar echipa spune că ar fi putut observa în schimb agitația pe care Batman a provocat-o printre ceilalți pasageri.

Cu toate acestea, creșterea conștientizării mediului înconjurător nu este singura explicație posibilă, spune echipa.

Figura supereroului sporește relevanța valorilor culturale

„Este, de asemenea, posibil ca figura supereroului să fi sporit relevanța valorilor culturale, a rolurilor de gen și a normelor de ajutor cavaleresc, în concordanță cu cercetările privind efectul de „priming” legat de supereroi: figura lui Batman ar putea, cu alte cuvinte, să joace un rol de priming prosocial”, spune Francesco Pagnini, psiholog la UniCatt.

Pentru a afla cu siguranță, cercetătorii sugerează efectuarea unor experimente similare cu personaje diferite, pentru a vedea dacă fenomenul este specific lui Batman. Oamenii ar continua să-și sporească altruismul în prezența, să zicem, a lui Darth Vader, care nu este tocmai cunoscut pentru comportamentul său prosocial?